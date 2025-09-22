23–29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası: Erken tanı hayatı değiştiriyor

Uzmanlar, işitme kaybının erken tanısı ve uygulanacak doğru çözümlerle bireylerin yaşam kalitesinin büyük ölçüde artırılabileceğine dikkat çekiyor. İşitme kaybı belirtilerinin fark edilmesiyle birlikte bir uzmana başvurmak, erken tanı ve müdahale ile bireyin günlük yaşamına, eğitimine ve sosyal ilişkilerine yeniden katılımını sağlayabiliyor.

"Duyulanı anlayamamak ve iletişim kurmakta zorlanmak da en az duymak kadar önemlidir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Esra Yücel, “İşitme kaybı yalnızca sesleri duymakla ilgili bir sorun değildir; duyulanı anlayamamak ve iletişim kurmakta zorlanmak da en az duymak kadar önemlidir. Bu nedenle işitme sağlığı, kulağın ötesinde beynin ve bilişsel sistemimizin bir parçasıdır. İşitme kaybı yaşayan bireyler, söylenenleri anlamak için daha fazla zihinsel çaba harcar ve bu da zamanla dikkat, hafıza ve öğrenme gibi süreçleri olumsuz etkileyebilir. Erken tanı sayesinde çocuklar dil gelişiminde yaşıtlarıyla eşit bir başlangıç yapabilir, yetişkinler ise sosyal hayattan kopmadan, üretken ve sağlıklı kalmaya devam edebilir. Unutmayalım: duymak kulağın işidir, anlamak ise beynin ve toplumun ortak görevidir.’’ dedi.

Erken tanının önemi

Bu önemli gün kapsamında açıklamalarda bulunan Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, ‘’İşitme kaybı yaşayan bireyler için doğru ve etkili çözümlere ulaşmanın en kritik adımı erken tanıdır. Cochlear olarak, yenilikçi çözümlerimizle bireylerin dünyasını sesle buluşturmayı hedefliyoruz. Uluslararası İşitme Engelliler Haftası vesilesiyle toplumun bu konuda bilinçlenmesini, düzenli işitme testlerinin önemsenmesini ve işitme kaybı yaşayan bireylere destek olunmasını önemsiyoruz.’’ ifadesinde bulundu.

Uluslararası İşitme Engelliler Haftası, yalnızca farkındalık yaratmayı değil, aynı zamanda işitme kayıplı bireylerin toplumla bütünleşmesini, eğitim ve iş hayatında aktif rol almalarını da destekliyor. Erken tanı ve doğru çözümler, işitme engelli bireylerin yaşamına yeniden ses katıyor.