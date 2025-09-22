Beslenme çantasının aylık maliyeti 3 bin lirayı geçti

Karar'ın haberine göre, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, aileler için beslenme çantası hazırlamanın maliyeti ciddi bir sorun haline geldi. Devam eden gıda fiyatlarındaki artış, beslenme çantası enflasyonunu da tırmandırdı. Yapılan hesaplamalara göre, sadece bir sandviçin maliyeti en az 130 TL'ye ulaşıyor.

Çantaya konulan temel gıda ürünlerinin fiyatları ise şöyle:

- 200 ml meyve suyu: 15 TL

- 200 ml süt: 14 TL

- Bir adet muz: 15 TL

- Bir adet elma: 14 TL

Bir çocuk için simit, peynir, meyve suyu ve bir miktar kuruyemişten oluşan basit bir günlük öğünün maliyeti ise en az 142.5 TL oluyor. Daha kapsamlı bir öğünün maliyeti ise günlük 200 TL'yi buluyor. Bu rakam, haftalık 800 TL'ye, aylık ise 3 bin TL'yi aşan bir yük yaratıyor. Ailedeki çocuk sayısı arttıkça bu maliyetler katlanıyor ve iki çocuk için aylık 6 bin, üç çocuk için ise 9 bin TL'ye çıkıyor.

Artan fiyatlar öğrencilerin beslenmesini olumsuz etkiliyor

Derin Yoksulluk Ağı'nın Eylül 2024'te yaptığı bir araştırma, artan fiyatların öğrencilerin beslenme düzenini ne kadar olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Rapora göre, yoksulluk koşullarında yaşayan öğrencilerin yüzde 47.3'ü okul kantininden hiçbir şekilde alışveriş yapamıyor. Sadece yüzde 32'sine düzenli olarak beslenme çantası hazırlanabiliyor.

TBMM lokantası ile kıyaslama tepkileri artırdı

Aileler çocuklarının beslenmesi için büyük bir mücadele verirken, TBMM lokantasındaki menü fiyatları tepkilere neden oldu. Okullarda geçen yıl kamuda tasarruf genelgesi kapsamında yemekler kaldırılmışken, sosyal medyada paylaşılan bir menüde, Meclis lokantasında çorba, ana yemek, salata, tatlı ve içecekten oluşan tam bir menünün sadece 226 TL'ye sunulduğu görüldü. Bu durum, kamu kaynaklarının dağılımı konusunda tartışmalara yol açtı.