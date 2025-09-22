  1. Ekonomim
Faber-Castell ve Migros, okula dönüş döneminde Koruncuk Vakfı ile anlamlı bir projeye imza atıyor. 1-30 Eylül tarihleri arasında Migros’tan alınacak her Faber-Castell kurşun kalem, “Bir Çanta Geleceği Taşır” kampanyasıyla temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri kısıtlı kız çocuklarına destek olacak.

Faber-Castell ve Migros iş birliği ile Koruncuk Vakfı'na destek
Migros ve Faber-Castell, Koruncuk Vakfı’nın “Bir Çanta Geleceği Taşır” kampanyasına destek veriyor. Okula dönüş döneminde hayata geçirilen bu iş birliği sayesinde, 1-30 Eylül tarihleri arasında Migros’tan satın alınacak her Faber-Castell markalı kurşun kalem, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri kısıtlı kız çocuklarına destek oluyor.

Faber-Castell ve Migros iş birliği ile Koruncuk Vakfı'na destek - Resim : 1

Koruncuk Vakfı’na gönderilen ürünler, kız çocuklarının temel okul ihtiyaçlarını karşılıyor

Çocukların ilk çizgilerinden geleceğin büyük hayallerine uzanan yolculukta kurşun kalemin taşıdığı anlamı iyilikle büyüten Faber-Castell, Migros’un 81 ildeki mağazaları ve Migros uygulaması sayesinde binlerce aileye ulaşarak sosyal faydayı büyütüyor. Kampanya kapsamında Migros mağazalarından ve Migros uygulamasından satın alınan her Faber-Castell markalı kurşun kalem karşılığında Koruncuk Vakfı’na gönderilen ürünler, kız çocuklarının temel okul ihtiyaçlarını karşılıyor.

2026’da 265. yılını kutlayacak olan Faber-Castell, “Hayal Gücünü Destekler” mottosuyla, tüm çocukların her zaman yanında. Faber-Castell, her yıl binlerce çocuğa eğitim ve öğrenim ihtiyaçları için kırtasiye malzemesi desteği sağlarken, sivil toplum kuruluşları, yaratıcılık atölyeleri, festivaller ve okullarla iş birlikleri yaparak çocuklara renkli, hayal gücünü geliştirici ve sanat dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor.

