Bilyoner’in Premium Partner olduğu 24. Bosphorus Cup sona erdi

Türkiye’nin ilk yasal online spor ve şans oyunları platformu Bilyoner, geçtiğimiz yıl temellerini attığı iş birliğiyle Bosphorus Cup’a verdiği desteği bu yıl daha da güçlendirerek sürdürdü. 24. kez düzenlenen Bosphorus Cup, 18-20 Eylül tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nın eşsiz atmosferinde yelken tutkunlarını bir araya getirdi.

10 farklı ülkeden 60 tekne ve yaklaşık 1000 yelkencinin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Bilyoner teknesi de bu yıl organizasyonda Mersin Yelken Akademisi ile yarışarak bu heyecana ortak oldu. 3 gün süren yarışların ardından kupanın sahibi, İngiltere'den katılan “Rossko Racer" isimli tekneyle Timofey Zhbankov ve ekibi olurken, Bilyoner teknesi ile yarışan Mersin Yelken Akademisi de “Bosphorus Cup Line Honours” ödülünü alarak başarılı bir yarışa imza attı.

Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, “Grup şirketimiz Bilyoner ile yıllardır milli takımlarımıza, liglerimize ve kulüplerimize verdiğimiz destekle Türk sporunun gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bu vizyon doğrultusunda yelken sporunu da kapsayacak şekilde spora olan desteğimizi Bosphorus Cup ile genişletmekten büyük mutluluk duyduk. Boğaz’ın eşsiz atmosferinde, bu heyecanlı mücadeleyi izlemek çok keyifliydi. Başta bu yılın kazananı Timofey Zhbankov ve ekibi ile Bilyoner teknesiyle yarışan ve 'Bosphorus Cup Line Honours' ödülünü kazanarak bizleri gururlandıran Mersin Yelken Akademisi olmak üzere tüm katılımcıları tebrik ediyoruz. Bu büyük mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk sporunun gelişmesi ve uluslararası arenada daha fazla başarı elde etmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye, spora olan desteğimizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.