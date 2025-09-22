Türkiye’den Silikon Vadisi’ne: Loops AI global yapay zeka sahnesinde

Kurumsal yapay zeka ajanları geliştiren Loops AI,Silikon Vadisi’nin en etkili yatırımcılarından biri olan Jason Calacanis tarafından kurulan Launch Accelerator programına seçilerek yatırım aldı. 14 haftalık program, Loops AI’ın global ölçekte büyüme yolculuğunu hızlandıracak.

Türkiye’den çıkıp Amerika’da kurulan teknoloji girişimi Loops AI, geliştirdiği kurumsal yapay zeka ajanları ile e-ticaret, turizm, lojistik ve finans gibi sektörlerde müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Kısa sürede Tudors, Radisson Collection, Fairy, Paulmark gibi markalarla iş birliği yapan şirket, Launch Accelerator’a kabul edilerek Silikon Vadisi yatırımcılarının güvenini de kazandı.

Loops AI, yalnızca yapay zeka ürünü geliştirmiyor; markaların müşteriyle kurduğu ilişkiyi daha kişisel, hızlı ve verimli hale getirerek iş yapış biçimlerini kökten dönüştürüyor. Launch Accelerator’a kabul edilmesi, şirketin vizyonunun uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunu gösteriyor.

Loops AI, markalara ölçülebilir bir rekabet avantajı sağlıyor

Bu yaklaşım, özellikle e-ticaret gibi müşteri deneyiminin iş sonuçlarını doğrudan belirlediği sektörlerde büyük önem taşıyor. Loops AI; müşteri deneyimini, satışların hızla artmasına, iade oranlarının düşmesine ve kârlılığın yükselmesine dönüştürerek markalara ölçülebilir bir rekabet avantajı sağlıyor.

Loops AI, e-ticaretin yanı sıra turizm, perakende ve finans gibi müşteriyle temasın yoğun olduğu birçok sektörde de dönüştürücü bir etki yaratıyor. Yapay zeka ajanları sayesinde markalar, operasyonel verimlilik kazanırken aynı zamanda daha yaratıcı, kişiselleştirilmiş ve tatmin edici müşteri deneyimleri sunabiliyor. Bu da Loops AI’ı yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil, farklı sektörlerde müşteri deneyimini yeniden tanımlayan bir iş ortağı haline getiriyor.

Loops AI COO’su İlker Zorluoğlu: AI’ı, markaların daha doğru bir deneyim sunması için kullanıyoruz

Loops AI’ın, yapay zeka ajanlarını yalnızca bir teknoloji ürünü olarak değil, markaların iş yapış biçimlerini dönüştüren stratejik bir çözüm olarak tasarlandığını belirten Loops AI COO’su İlker Zorluoğlu, “Türkiye’de bu alanda öncü olmanın sorumluluğunu taşıyor ve global sahnede yapay zeka alanında güçlü bir temsil sunuyoruz. Bugün moda markalarından otellere uzanan iş birliklerimiz, AI ajanlarımızın müşteri deneyimini nasıl hızlandırdığını, iadeleri nasıl azalttığını ve operasyonları nasıl daha verimli hale getirdiğini kanıtlıyor” dedi.

Markaların müşterileriyle kişiselleştirilmiş bir bağ kurmakta zorlandığına dikkat çeken Zorluoğlu, “Loops AI’ın satış ve müşteri destek ajanları tam burada devreye giriyor. Ajanlarımız canlı temsilcilerden çok daha hızlı ve doğru sonuç alıyor; satışları artırırken iade oranlarını düşürüyor. Sadece teknoloji değil; stratejik bir çözüm de sunarak, Türkiye’de öncü olmanın sorumluluğunu taşıyoruz ve global sahnede güçlü bir temsil sunuyoruz. Bugün moda markalarından otellere uzanan iş birliklerimiz, AI ajanlarımızın müşteri deneyimini dönüştürme gücünü kanıtlıyor. Launch yatırımıyla global AI lideri olma yolculuğumuz daha da hızlanacak."

“ Ajanlarımız canlı temsilcilerden çok daha hızlı ve doğru sonuç alıyor”

Launch’ın yatırım kararını, yalnızca ürünün teknik kapasitesine değil, markalara sağladığı somut faydaya ve vizyona duyulan güvenin göstergesi olarak değerlendiren İlker Zorluoğlu, “On dört haftalık program boyunca alacağımız mentor desteği, yatırımcı ilişkileri ve stratejik rehberlik, Loops Al’ın Türkiye’den çıkan bir global AI lideri olma yolculuğunu hızlandıracak. Bugün markalar müşterileriyle kişiselleştirilmiş bir bağ kurmakta zorlanıyor. Loops AI’ın satış ve müşteri destek ajanları tam burada devreye giriyor. Ajanlarımız canlı temsilcilerden çok daha hızlı ve doğru sonuç alıyor; satışları artırırken iade oranlarını düşürüyor. Loops AI, Türkiye’den çıkan bir girişim olarak bu dönüşümde öncü rol üstlenmeye ve global AI gündeminin şekillenmesinde aktif bir oyuncu olmaya devam edecek” dedi.

Yapay zekada Türkiye’den küresel sıçrama

Launch Accelerator, bugüne kadar Uber ve Robinhood gibi dünyaca ünlü girişimlere erken aşamada yatırım yapmış olan Jason Calacanis tarafından kuruldu. Silikon Vadisi’nin en tanınmış yatırımcılarından biri olan Calacanis, Uber ve Robinhood’un yanı sıra onlarca teknoloji girişimine yaptığı erken dönem yatırımlarla öne çıkıyor. ABD girişim ekosisteminde “fark yaratan yatırımcı” olarak bilinen Calacanis’in vizyonu, yalnızca sermaye sağlamakla sınırlı kalmayıp, girişimlerin global sahneye çıkışını hızlandırmaya odaklanıyor. Loops AI’ın bu programa kabul edilmesi, hem Türkiye hem de bölge için yapay zekâ alanında önemli bir kilometre taşı niteliğinde.

Calacanis geçtiğimiz günlerde, sunduğu ABD’nin en çok dinlenen teknoloji podcast’inde de Loops AI’dan bahsetti. Loops AI’nın müşteri deneyimini dönüştüren çözümünü dinleyicilerine aktarırken, “Yapay zeka ile kendi maliyetini karşılayan bir müşteri deneyimi” ifadesini kullandı.

Loops AI, Monday Capital, Mantra ve ABD'li melek yatırımcıların katıldığı ilk yatırım turunu 400 bin dolarla kapatmıştı.