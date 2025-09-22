Sterlinin, Euro karşısında düşüş riski artıyor

ING analisti Francesco Pesole'a göre, BoE'nin piyasa beklentilerinden daha fazla faiz indirimi yapması muhtemel. Pesole, kasım ayının kritik bir ay olacağını belirtirken, LSEG verilerine göre piyasaların aralık ayına kadar yalnızca 7 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatlamasını çok düşük buluyor ve kasım ayında bir indirim daha beklediğini ifade ediyor.

Ayrıca, kasım ayındaki sonbahar bütçesi etrafındaki tartışmaların sterlin volatilitesini artırma potansiyeline dikkat çekiliyor. Ancak, içinde bulunduğumuz hafta için sterlin-euro hareketlerinin sınırlı kalması bekleniyor. Salı günü açıklanacak İngiltere ve Avrupa satın alma yöneticileri anketlerinden (PMI) önemli farklılıklar çıkmadığı sürece kurda büyük bir dalgalanma öngörülmüyor. Şu anda euro, sterlin karşısında 0,8719 seviyesinde yatay seyrediyor.