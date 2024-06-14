Aile hekimleri, raporlu hepatit, kalp ve diyabet hastalarının ilaçlarını yazabilecek

ANKARA (EKONOMİ) – Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan yaptığı yazılı açıklamada, SGK’nın 18 Mayıs 2024 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliğinin raporlu hastalara kolaylık yanında hastane yükünü de azaltacağını vurguladı.

Raporu bulunan, kapsama giren kronik hastaların hastaneye gitmeden yine kapsamdaki ilaçları bitince aile hekimlerine yazdırabileceğini belirten Saydan, “Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi olan veya yetkilendirilen hekimler, raporlu hastalara iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilen ilaçları yazabilecekler” bilgisini verdi.

Nurten Saydan, “260 etken maddeli 1858 çeşit ilaç artık aile hekimliklerince vatandaşların raporlarına uygun olarak yazılabilecek. SGK tarafından, yazılabilecek ilaçlar için haftalık kontrol yapılarak yeni yazılabilecek olan ilaçlar güncellenecek” dedi.

Düzenlemenin hastane yükünü azaltma yanında, hastaların ilaca erişimini de kolaylaştıracağını vurgulayan Nurten Saydan, sadece diyabet için 108 çeşit ilacın raporlu hastalarla sınırlı olmak üzere aile hekimlerince yazılabilir hale geldiğine işaret etti.

TEİS’ten verilen bilgiye göre, reçete yazılabilecek yeni hastalıklar ve hastalıklara ait ilaç etken maddeleri şöyle:

- Hepatit (Kronik Hepatit B tedavisi, Kronik Hepatit D (=Delta) tedavisi)

- Damar hastalığı sebebi ile topallama olan hastalarda (Silostazol),

- Kalp pili hastalarının kalp ritmini azaltan (Ivabradin), ,

- Pıhtı ve inmeyi engelleyen (Dabigatran, Prasugrel,rivaroksaban, edoksaban ,apiksaban, Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban, Tikagrelor),

- Yine Kalp için ( Ranolazin),

- RSV için (palivizumab) tedavisinde kullanılan ilaçlar.