Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çetenin adı "İnsanlıktan nasibini almamışlar çetesi"dir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün ilk kez hakim karşısına çıkan ve 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteye ilişkin konuştu. Kamuoyunda 'Yenidoğan çetesi' olarak adlandırılan çetenin isminin kendileri için ' ‘İnsanlıktan Nasibini Almamışlar Çetesi' olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Bizim için bu operasyonun adı 'Çürük Elma Operasyonu'dur" dedi.

Bunlara “Çürük Elma Operasyonları” diyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu “Özellikle son zamanlarda malum üzüntü verici yenidoğanla ilgili olaylar oldu. Burada özellikle bir şey ifade etmek istiyorum; her meslek grubunda, her meslekte maalesef etik değerden, insani duygulardan nasip almamış insanlar çıkabilir. Sağlık çalışanları arasında da çok çok az da olsa bu çıkabiliyor. Bizlerin görevi bu çürük elmaları, bu yanlış insanları ayıklamaktır. Biz, Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları olarak buna ‘yenidoğan çetesi’ demiyoruz. Buna ‘insanlıktan nasibini almamış çeteler’ diyoruz. Bunlara ‘çürük elma operasyonları’ diyoruz. Çünkü bu insanların bırakın sağlıkçı olmayı, insani değerlerden bir şey almadıklarını biliyoruz. Ve bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu yolda bu kadar iyi sağlık hizmeti sunan, bu kadar geniş sağlık hizmeti sunan, bu kadar iyi sağlık çalışanı olan, toplumunu sağlıklı kılmak için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızın yüzde yüzüne yakın insanını bu tür çürük elmalarla birleştirmeyi veya eşleştirmeyi kabul etmiyoruz. Bu insanlarla biz, aramızda varsa bunlarla mücadeleye devam ediyoruz. Bunu hiç unutmamanızı istiyorum.” ifadelerini kullandı