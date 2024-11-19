  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çetenin adı "İnsanlıktan nasibini almamışlar çetesi"dir
Takip Et

Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çetenin adı "İnsanlıktan nasibini almamışlar çetesi"dir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesi için "Bizim için bu operasyonun adı 'Çürük Elma Operasyonu', çetenin adı da ‘İnsanlıktan nasibini almamışlar çetesi’dir." dedi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çetenin adı "İnsanlıktan nasibini almamışlar çetesi"dir
Takip Et

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün ilk kez hakim karşısına çıkan ve 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteye ilişkin konuştu. Kamuoyunda 'Yenidoğan çetesi' olarak adlandırılan çetenin isminin kendileri için ' ‘İnsanlıktan Nasibini Almamışlar Çetesi' olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Bizim için bu operasyonun adı 'Çürük Elma Operasyonu'dur" dedi.

Bunlara “Çürük Elma Operasyonları” diyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu “Özellikle son zamanlarda malum üzüntü verici yenidoğanla ilgili olaylar oldu. Burada özellikle bir şey ifade etmek istiyorum; her meslek grubunda, her meslekte maalesef etik değerden, insani duygulardan nasip almamış insanlar çıkabilir. Sağlık çalışanları arasında da çok çok az da olsa bu çıkabiliyor. Bizlerin görevi bu çürük elmaları, bu yanlış insanları ayıklamaktır. Biz, Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları olarak buna ‘yenidoğan çetesi’ demiyoruz. Buna ‘insanlıktan nasibini almamış çeteler’ diyoruz. Bunlara ‘çürük elma operasyonları’ diyoruz. Çünkü bu insanların bırakın sağlıkçı olmayı, insani değerlerden bir şey almadıklarını biliyoruz. Ve bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu yolda bu kadar iyi sağlık hizmeti sunan, bu kadar geniş sağlık hizmeti sunan, bu kadar iyi sağlık çalışanı olan, toplumunu sağlıklı kılmak için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızın yüzde yüzüne yakın insanını bu tür çürük elmalarla birleştirmeyi veya eşleştirmeyi kabul etmiyoruz. Bu insanlarla biz, aramızda varsa bunlarla mücadeleye devam ediyoruz. Bunu hiç unutmamanızı istiyorum.” ifadelerini kullandı

Turizme "Ara tatil" dopingi! Oteller doldu taştıTurizme "Ara tatil" dopingi! Oteller doldu taştıTurizm

 

Bahçeli'den TSK'dan ihracı istenen teğmenlerle ilgili yorum: 'MSB'nin kararına saygı duyuyorum'Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı var mı? MHP lideri Bahçeli yanıt verdiGündem

 

Sağlık
KOAH'a yakalananların yüzde 80'inde sigara kullanımı dikkat çekiyor
KOAH'a yakalananların yüzde 80'inde sigara kullanımı dikkat çekiyor
Dünyaca ünlü doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması
Öksürük ve hapşırık krizine girdi, hastanede çıkan sonucu görünce hayatının şokunu yaşadı
Öksürük ve hapşırık krizine girdi, hastanede çıkan sonucu görünce hayatının şokunu yaşadı
SGK hasta sevklerinde yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyor
SGK hasta sevklerinde yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyor
Kuş gribi kabusu geri dönüyor: Sektör tedirgin, uzmanlar uyarıyor!
Sektör tedirgin, uzmanlar uyarıyor!