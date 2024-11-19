Bahçeli'den TSK'dan ihracı istenen teğmenlerle ilgili yorum: 'MSB'nin kararına saygı duyuyorum'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin ihraç istemiyle disipline sevk edilen teğmenler hakkındaki sorusuna cevap veren Bahçeli, "Milli Savunma Bakanlığı, çok hassas bir bakanlık. TSK'nın her konuda yetişmesini sağlayan kurumdur. Oranın değerlendirmeleri dışında bir şey bilmeden, sadece sorgulama yolu ile Türkiye'yi karıştırmaya çalışanlara heves etmemeliyiz. MSB'nin kararına saygı duyuyorum" dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarından önemli satırbaşları:

Biz siyaseti vakit doldurmak için yapmıyoruz. Önce vatan ve millet dedik. And olsun bugün aynı hilal uğruna vatanımızın semalarında yine güneşler doğmakta. Bir ve birlikte hilale yürüdükçe bal mumunda kanat takan müstevli kalıntıları güneşimizi perdelemeye muvaffak olamayacaklar. Önümüzdeki sanal korkuluklar yıkılacak, hıyanete ön ayak olanlar yerle bir edilecektir.

Artık felaketlerin şiiri yazılmasın

Artık felaketlerin şiiri yazılmasın, ağıtlar yakılmasın. Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek zincirden kopmuş hiçbir şeytan herhangi bir kötülük yapamayacaktır.

Bilinsin ki; MHP saha çalışmalarına, milletle kucaklaşmaya, ayrımcılığı dışlamaya şevkle devam edecek.

Dünya genelinde karmaşık ikili veya siyasi diplomatik ağını inkar etmek boşa kürek çekmek demektir. Türkiye'nin çevresi çatışmaların ağır bastığı, anlaşmazlıkların yoğun olduğu bir bölgedir. İstikrarsızlık ortamının ülkemize ihracını zamanında engellemek tarihi bir mesele değil asli bir mesele olmalıdır.

Sınırlarımızda karanlık oyunlar var

Sınırlarımızda oynana oyunların son sahnesini Türkiye üzerinde oynanmak istenmektedir. Sınırlarımızda karanlık oyunlar var.

İsrail yanında hizaya geçen ABD ve Arjantin suça ortak olmuştur

İsrail Lübnan'a ateşkes sunmasından kısa süre sonra Beyrut'u havadan vurmuştur. Gazze'deki soykırıma her gün yenileri eklenmektedir. Gazze'nin orta ve kuzeyinde siyonist barbarlık tarafından yağdırılan bombalar ölümlere neden oldu. İnsanlık utancı, hukuk ve adalet iflasıdır. Trajedinin bitmesi, zalimlerin hesap vermesi gerekiyorken bitmemesi ürkütücü değil midir? İsrail harabeye dönen şehirlerle, suikastlarla, cinayet ve soykırım aygıtıdır. İstenilen ülkeye ateş saçmasıyla, buna da uluslararası toplumların cılız kınama dışında bir şey yapmaması da ayaklar altına alınmaları demektir. İsrail yanında hizaya geçen ABD ve Arjantin suça ortak olmuştur. Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkı son bir gayretle çırpınışı 6 ülkenin yalnızlığı şeklinde okunmalıdır.

Türkiye, İsrail ile ticaret sayfasını kapatmıştır

İsrail'in durdurulması ve hesap sorulması insanlık onuru, demokrasi namusudur. Adalet mutlaka tecelli etmelidir ve edecektir. İsrail'e silah satışlarıyla ilgili yaptırım uygulamak kaydıyla tedbirler hayata geçirilmelidir. Türkiye'nin İsrail'e tavrı çok nettir. Bunu görmeyen, işlerine gelmeyen bazı siyasetçiler, sözde uzman geçinen garabet yuvaları Türkiye'nin İsrail ile ticarete devam ettiğini söylüyorlar. Türkiye, İsrail ile ticaret sayfasını kapatmıştır. Yapılan resmi açıklamalar da sabittir, kuşkulu tarafı yoktur.

2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail'e ihracat-ithalat olmadığı açık ve nettir. Hiçbir gümrük beyannamesinin olmadığı da açık seçik ortadadır. Ülkemizi karalama çabası olsa olsa siyonizme hizmet, Türkiye'ye ihanettir.

Müslüman Türk milleti, Mescid-i Aksa ve diğer kutsal alanların tahrip edilme hareketlerini asla kabul etmeyecek ve ağır sonuçlar doğuracaktır. İlk kıblemize siyonizm gölgesi düşerse bunun altından hiçbir ülke kalkamayacaktır.

Türk milleti mazlumların feryatlarına kulak tıkayamaz

Türk milleti mazlumların iniltisiyle karışık feryatlarına kulak tıkayamaz, Türkiye, iblise yoldaşlık edenlere seyirci kalamaz. Masumların, sesi kısılmış, yüzü gözü kana bulanmış emzikli bebeklerin, oynaması gerekirken tepelerine bomba inen çocukların tarafındayız.

Avrupa Birliği'nin Ege ve Akdeniz haritasına sert tepki

Avrupa Birliği'nin mekansal deniz planlama çalışmaları incelendiğinde Ege ve Akdeniz'deki egemen haklarımızı aşındıracak ve hatta hiçe sayacak içerik ve ilerleyiş içinde olduğu görülecektir. Aleyhimize çizilen haritaların fiilen ve hukuken sonuç vermesini ümit etmek akla ziyan bir hezeyan ve milli kazanımlarımıza aleni bir saldırıdır. Deniz yetki alanlarında yaşanan uyuşmazlıklarla ilgili AB'nin hakemlik rolü üstlenmesi, tek taraflı karar altyapısı oluşturması mesnetsizdir. AB'nin Rum Kesimi ve Yunan tezlerine alet olması, Ege ve Akdeniz'deki barışa tahammülsüzlüktür. Mavi Vatan'dan taviz koparmak için karşımızda toplanan ülkelerinin 486 yıl önce Prezeve'de denizin gibine gönderdiğimiz Haçlı Donanması'ndan ne farkı vardır? Onların neyi planladığını biliyoruz, onların da Türk milletini bilmelerini, tarihi açık okumalarını, suyumuza dokunanın dumanını arttıracağımızı unutmamalılar.

İzmir'de hayatını kaybeden 5 çocuk

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti. Kendi çocuklarımızı da konuşmalı dert etmeliyiz. Eşi cezaevinde bulunan annenin hurda toplamaya gittiği anlaşılmaktadır. Bu konuyu sadece yoksulla ele almak doğru sonuca ulaştırmayacaktır. Ruhen ve rehberlik ihtiyaçlarını da gözlemlemek devletin başlıca vazifeleri arasındadır. Manevi moral ve desteklere ilgi, sevgiye muhtaç evlatlarımızın sağlıklı ve dengeli bir fert olması için çalışmalıyız. Türkiye'de bir çocuk gece yatağa aç giriyor sabah mutsuz uyanıyorsa bunun vebali hepimizindir.

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı var mı?

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı olup olmadığını yazanlar, boşa koyup dolu tutmaya çalışanlar var. Cumhurbaşkanı ile aramızdaki diyaloğu sulandırmak için maske üstüne maske takanlar azıtmaktadır. Cumhur İttifakı, kötü niyetlilerin anlayamayacağı kadardır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türk milletinin özüdür. Yedi düvel topuyla tüfeğiyle üzerimize gelse bile ilke ve irademizden milim taviz vermedik, vermeyeceğiz Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir. Başkaları gibi siyasetimiz haciz altında değildir. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, milliyetsizleri rezil ve rüsva etmek için Allah'ın izniyle bekliyoruz.

Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet ebed müddetse Cumhurbaşkanımız ile aramızda hiçbir ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir

Son günlerde tartışmaların odağında yer alan Cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran zevata diyeceğim; mevzu bahis vatan, bayrak, millet ve devlet ebed müddetse Cumhurbaşkanımız ile aramızda hiçbir ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Öküz altında buzağı arayanlar gitsinler kendilerine göre kapak arasınlar. 'Vakit tamamdır, söz konusu vatandır' paylaşımlarımız ile neyi amaçladığımızı merak edenlere de önce 'vatan nedir?' onu öğrenmelerini tavsiye ediyorum.

Makamda ve koltukta gözümüz yok

Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yok. Terörün kökü kazınacaktır. Bunun için kefen giyilecekse ona da baş göz üstüne deriz. Sızlanarak, övünerek seyrederek hiçbir şey yapamayız. İman varsa imkan vardır. Karamsarlık bulutları dağıtmaya mahkumdur. Türkiye artık felaketin çemberini kırmalıdır. İstikrarlı yürüyüş devam etmelidir. Konu Türk milleti olduğunda hayallerimizin ve hedefimizin sınırı olamaz. Kamburlarımızdan kurtulalım, makamda ve koltukta gözümüz yoktur. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti sonsuza kadar yaşasın. Düşmanlara karşı bir olalım, birlikte direnelim.

MHP ve Cumhur İttifakı, içinde milletin olmadığı hiçbir görevi üstlenmeyecek

Kimse boşuna hayal kurmasın. MHP ve Cumhur İttifakı, içinde milletin olmadığı hiçbir görevi üstlenmeyecektir. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir. Bilinmesini isterim ki; algı operasyonları, ahlaksız tertipler boşunadır. Türkiye'yi ve Türk milletini çağın üzerine sıçratma çabamızın sekteye uğraması mümkün değildir.

Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar şimdi ABD'nin uşağı olmuşlar

Bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK, Kürtleri temsil edemez. şimdi açıkça görüldü ki bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar şimdi ABD'nin uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım.