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'Kılıçlı yemin' krizi! Tebligat giden teğmen sayısı beşe yükseldi

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin nedeniyle başlatılan soruşturmada, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmen sayısı beşe yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yaptığı açıklamada "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" ifadelerine yer vermişti.

Haber Merkezi
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'Kılıçlı yemin' krizi! Tebligat giden teğmen sayısı beşe yükseldi
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Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" açıklamalarını yapmıştı.

Tebligat giden teğmen sayısı beşe yükseldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi. Tebligat giden teğmen sayısı beşe yükseldi. 

 

TSK'dan açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Suç, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet etmek suretiyle alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmaktır. Sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denildi.

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