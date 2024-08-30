Batı Nil virüsü hastasının Bodrum'da konakladığı ortaya çıktı

Muğla'da bulunan Bodrum Park Resort Otel'de konaklayan bir kişide tatil sonrası semptomlar göstermeye başladı. Yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine, bölgedeki otel ve diğer konaklama tesislerinde filyasyon çalışmalarına hız verildi.

Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, özellikle ateş, baş ağrısı, halsizlik ve mide şikayetleri gibi semptomlarla başvuran hastalarda BNV şüphesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Sözcü'nün haberine göre, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, resmi kurumlara gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

"- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilen Batı Nil Virüsü (BNV) vakasıyla ilgili yapılan filyasyon çalışmaları neticesinde, vakayla bağlantılı olabilecek adresler belirlenmiştir. İstanbul dışında, ailesiyle birlikte 02-05 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bodrum, Mumcular Yolu üzerindeki Bodrum Park Resort Otel'de konaklayan ve 06-08 Ağustos 2024 tarihlerinde mavi tur etkinliğine katılan bir kişinin, 19.08.2024 tarihinde başlayan semptomlar gösterdiği bildirilmiştir.

- Bu kişiden alınan numuneler Ankara Referans Laboratuvarı'na gönderilmiş olup, 27.08.2024 tarihinde kan örneğinde ve 28.08.2024 tarihinde idrar örneğinde PCR sonuçları "pozitif" olarak tespit edilmiştir.

- BNV’nin inkübasyon süresi 3-14 gün arasında değişmektedir. Bu nedenle, vakayla temas eden otel ve bölgedeki diğer konaklama tesislerinde filyasyon çalışmalarına hız kazandırılmalı ve gerekli çevresel önlemler alınmalıdır.

- Halk sağlığını korumak adına, bu süreçte bölgedeki sağlık kuruluşları ve çalışanları, ateş, baş ağrısı, halsizlik, karın ağrısı, bulantı-kusma, ishal gibi semptomlarla başvuran hastalarda BNV’den şüphelenmelidir.

- Bakanlığımızın BNV Rehberi doğrultusunda gerekli tüm işlemler yerine getirilerek, bir an önce müdürlüğümüzle irtibata geçilmesi büyük önem taşımaktadır."