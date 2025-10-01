Çırağan Palace Kempinski İstanbul ve MEMEDER meme kanseri farkındalığı için 11. yılında el ele

Boğaz üzerinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma tek Saray ve otel olan, tarihi 17. yüzyıla dayanan Çırağan Palace Kempinski, farkındalığa özel #CiraganSarayiPembeOluyor ve #MemeSagligimElimde başlıkları altında, MEMEDER’e destek olmak ve erken tanının önemini vurgulamak üzere Ekim ayı süresince birbirinden anlamlı aktivitelere imza atıyor.

Çırağan Sarayı ekim boyunca pembe oluyor

Çırağan Sarayı’nın Boğaz’a bakan tarihi cephesi ve ünlü tarihi kapıları, Ekim ayı boyunca pembe ışıklarla aydınlatılıyor. Çırağan Sarayı çalışanları ay boyunca üniformalarının yakalarında pembe kurdeleler taşıyarak farkındalığa destek veriyor. MEMEDER yönetim ekibi de otel çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimleri düzenliyor. Otelde konaklayan misafirler, ay boyunca faturalarına isteğe bağlı bağış ekleyerek MEMEDER’e katkıda bulunabiliyor. Ortak alanlar ve restoranlarda, meme kanserinde erken teşhisin önemiyle ilgili bilgilendirme materyalleri yer alıyor. Sarayın farklı noktalarında ise pembe çiçek aranjmanları misafirleri karşılıyor.

Tatlı dokunuşlarla farkındalık

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, farkındalığı tatlı dokunuşlarla da hissettiriyor. Saray pastanesinin şefleri tarafından hazırlanan dev boyutlu pembe çikolatadan Çırağan Sarayı maketi, lobide misafirleri karşılıyor. Bunun yanı sıra otelin online alışveriş sitesi Çırağan Palace Shop’ta sunulan, Çırağan Sarayı ve Tarihi Kapı şeklindeki pembe ruby madlen çikolatalar ile şeker ilavesiz tatlardan oluşan “Fit Lezzetler” kategorisinde satılan tüm ürünlerin geliri, ay sonunda MEMEDER’e bağışlanıyor. Gazebo Restaurant’ta tüm masalarda farkındalığı artırıcı bilgi kartları yer alırken, ay boyunca çayın yanında pembe baklava, kahvenin yanında ise Çırağan Sarayı silüetindeki pembe madlen çikolatalar servis ediliyor.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, bu yılki iş birliğiyle ilgili olarak, “MEMEDER ile birlikte tam 11 yıllardır yürüttüğümüz bu projede, her Ekim ayında toplumda farkındalık oluşturmak ve erken tanının önemini hatırlatmak bizim için çok değerli. Güç birliğimiz, yalnızca otelimizin dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine değil, tüm topluma ulaşarak farkındalık yaratma amacımıza hizmet ediyor. Çırağan Sarayı’nın pembe ışıkları altında, misafirlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte bu anlamlı projeye destek vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

MEMEDER Kurucusu, Onursal Başkanı ve Senologic International Society Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ise hem Türkiye’de hem de dünyada kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olan meme kanserinin erken tanı sayesinde önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizdi. Kadınların bu konuda bilinçlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Özmen, iş birliğine ilişkin olarak şu sözleri dile getirdi: “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olmakla birlikte, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Bunun için kadınların bilinçlenmesi ve erken tanının önemini bilmesi gerekiyor. Çırağan Palace Kempinski İstanbul ile yıllardır sürdürdüğümüz iş birliği, daha çok kadına ulaşmak ve farkındalığı artırmak için bizlere olağanüstü fırsatlar sunuyor. Sarayın pembe ışıkları, düzenlenen aktiviteler ve bilgilendirme çalışmaları sayesinde toplumda önemli bir etki yaratıyoruz. Bu değerli katkılar için Çırağan Palace Kempinski İstanbul yönetimine teşekkür ediyorum.”

MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Leman Otru ise, “11 yıllık değerli iş birliğimiz boyunca, Çırağan Palace Kempinski İstanbul ile gerçekleştirdiğimiz Meme Kanseri farkındalık etkinlikleri, her yıl daha fazla kadına ulaşmamızı ve bu önemli konuda toplumsal bilinç oluşturmayı mümkün kıldı. Bu süreçte birlikte yürüdüğümüz yol, sadece etkinlikler düzenlemekle kalmadı, aynı zamanda toplumda kalıcı etkiler bırakarak, kadınların sağlığına dair farkındalığı artırmada önemli bir adım attı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul yönetiminin ve tüm çalışanlarının bu süreçteki katkıları büyük. Kendilerine bu uzun soluklu iş birliğimize sundukları destek için teşekkür ediyorum. Birlikte daha birçok kadının hayatına dokunmak ve meme kanseri konusunda toplumsal farkındalığı daha da artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”