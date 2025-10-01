Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

TRT'nin Gazze'deki serbest çalışanı, gazeteci Yahia Barzaq İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti. Barzaq, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılardan önce yenidoğan fotoğrafçılığı yapıyordu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında şu ana kadar en az 271 gazeteci hayatını kaybetti.

İletişim Başkanı: Soykırım suçlarını gizleyemeyecekler

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Barzaq'ın öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü. TRT World imzalı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı." ifadelerini kullandı.

TRT World imzalı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde,…

Duran, "İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkûm edilecektir. İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir. Yahia kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun" mesajını paylaştı.

TRT Genel Müdürü Sobacı: Çok üzgünüz

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ise, "Çok üzgünüz. Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında maalesef şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail, gazetecileri katlederek işlediği insanlık suçlarını gizleyemeyecek, döktüğü her damla kanın hesabını er ya da geç verecek!" ifadelerini kullandı.