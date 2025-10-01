  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Takip Et

Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq, İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Takip Et

TRT'nin Gazze'deki serbest çalışanı, gazeteci Yahia Barzaq İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti. Barzaq, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılardan önce yenidoğan fotoğrafçılığı yapıyordu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında şu ana kadar en az 271 gazeteci hayatını kaybetti.

İletişim Başkanı: Soykırım suçlarını gizleyemeyecekler

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Barzaq'ın öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü. TRT World imzalı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı." ifadelerini kullandı.

Duran, "İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkûm edilecektir. İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir. Yahia kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun" mesajını paylaştı.

TRT Genel Müdürü Sobacı: Çok üzgünüz

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ise, "Çok üzgünüz. Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında maalesef şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail, gazetecileri katlederek işlediği insanlık suçlarını gizleyemeyecek, döktüğü her damla kanın hesabını er ya da geç verecek!" ifadelerini kullandı.

CHP’nin "darbe girişimi" dediği 19 Mart sürecinden sonra parti nasıl şekillendi? "Normalleşme" bitti mi?CHP’nin "darbe girişimi" dediği 19 Mart sürecinden sonra parti nasıl şekillendi? Normalleşme bitti mi?Gündem
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdiİsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdiDünya
Gündem
Özgür Özel: KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır
Özgür Özel: KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır
Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı
Eski Antalyaspor Başkanı gözaltına alındı
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Çözümü böyle buldular (Video)
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Çözümü böyle buldular
ABD'den KAAN motorlarına izin çıkması mümkün mü?
ABD'den KAAN motorlarına izin çıkması mümkün mü?
Ünlü sanatçı Güllü'nün düştükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı! Kızının feryatları yürek burktu (Video)
Güllü'nün düştükten sonraki görüntüleri ortaya çıktı
İZSU açıkladı: İzmir'deki planlı su kesintileri ne kadar sürecek?
İZSU açıkladı: İzmir'deki planlı su kesintileri ne kadar sürecek?