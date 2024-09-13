DSÖ’den maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel halk sağlığı acil durumu ilan ettiği, halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen virüs yayılmaya devam ediyor. DSÖ, dünya genelinde paniğe de neden olan virüse karşı ön yeterlilik alan ilk aşıyı onayladı.

DSÖ, MVA-BN aşısının ön yeterlilik listesine eklenen ilk aşı olduğunu duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “Maymun çiçeğine karşı ön yeterlilik alan ilk aşı, hem Afrika’daki mevcut salgınla hem de gelecekte bu hastalıkla mücadelemizde önemli bir adım. Enfeksiyonları önlemek, bulaşmayı durdurmak ve hayat kurtarmak için diğer halk sağlığı araçlarının yanı sıra en çok ihtiyaç duyulan yerlerde aşılara adil bir şekilde erişimin sağlanması için tedarik, bağış ve dağıtım alanlarında acil bir ölçek büyütmeye ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

4 hafta arayla 2 doz şeklinde yapılacak

Önceden soğukta saklandıktan sonra 2 ila 8 derecede 8 haftaya kadar muhafaza edilebilen aşı, 18 yaşından büyüklere 4 hafta arayla 2 doz şeklinde uygulanabilecek. DSÖ, tedarikin kısıtlı olduğu salgın durumlarında aşının tek doz şeklinde kullanılabileceğini tavsiye ederken, mevcut verilere göre hastalık öncesi yapılan tek dozluk MVA-BN aşısı maymun çiçeğine karşı yüzde 76 oranında koruma sağlıyor. İki dozluk uygulamanın ardından ise aşının koruyuculuğu yüzde 82’lere ulaşıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde M-çiçeği vakalarının artması üzerine maymun çiçeği virüsü DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti. Salgının patlak verdiği 2022 yılından bu yana en az 120 ülkede 103 binden fazla maymun çiçeği virüsü vakası görüldüğü doğrulanmıştı. Yalnızca 2024 yılında 25 bin 237 şüpheli ve doğrulanmış vaka tespit edilirken, 14 farklı ülkede 723 ölüm kaydedildi.