Dünya buna hazırlıklı değil! İnsanları içten yiyen bir mantar yayılabilir

Dünya ısındıkça 'içten sizi yiyen' bir mantar yayılabilir. Yeni bir araştırma , gezegen ısındıkça yılda milyonlarca ölüme neden olan enfeksiyona neden olan mantarlara karşı uyardı.

İnsan sağlığı üzerinde yıkıcı etkiye sahip

Mantarlar her yerde bulunuyor. Geniş bir organizma krallığı olan mantarlar toprak, kompost ve su gibi ortamlarda büyürler. Ekosistemlerde önemli bir rol oynarlar ancak insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilirler.

Mantar enfeksiyonu yılda 2,5 milyon insanı öldürüyor

Mantar enfeksiyonları yılda yaklaşık 2,5 milyon insanı öldürür ve veri eksikliği bu sayının çok daha yüksek olabileceği anlamına gelir. Ancak henüz onları, özellikle de bu inanılmaz derecede uyum sağlayabilen organizmaların ısınan iklime nasıl tepki vereceğini anlamaktan çok uzağız.

Bilim insanları mantarların yayılımını haritalandırdı

Manchester Üniversitesi'nden bir bilim insanları ekibi, dünyanın her yerinde bulunan ve aspergillozise neden olabilen, özellikle akciğerleri etkileyen, yaşamı tehdit eden bir hastalık olan Aspergillus'a yol açabilen yaygın bir mantar grubu olan Aspergillus'un gelecekteki potansiyel yayılımını haritalamak için bilgisayar simülasyonları ve tahminleri kullandı.

Mantar türü Aspergillus yeni bölgelere ilerleyecek

Yeni yayınlanan çalışmada araştırmacılar, iklim krizi yoğunlaştıkça belirli Aspergillus türlerinin menzillerini genişleteceğini ve Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Rusya'nın yeni bölgelerine doğru ilerleyeceğini buldular.

Dünyanın çoğuna hızla yayılacak

Çalışmanın yazarlarından ve Manchester Üniversitesi'nde iklim değişikliği ve bulaşıcı hastalıklar araştırmacısı olan Norman van Rijn, "Mantarlar, virüsler ve parazitlerle karşılaştırıldığında nispeten daha az araştırılmış olsa da, bu haritalar mantar patojenlerinin gelecekte dünyanın çoğu yerini etkileyeceğini gösteriyor" dedi.

Aspergillus mantarları nedir?

Aspergillus mantarları dünyanın dört bir yanındaki topraklarda küçük filamentler gibi büyür. Neredeyse tüm mantarlar gibi, havaya yayılan çok sayıda küçük spor salgılarlar.

İnsanlar her gün sporları solurlar ancak çoğu insan herhangi bir sağlık sorunu yaşamaz; bağışıklık sistemleri bunları temizler.

Astım, kistik fibroz ve KOAH gibi akciğer rahatsızlıkları olanlar, kanser ve organ nakli hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler ve şiddetli grip veya Covid-19 geçirenler için ise durum farklı.

İnsanı içten dışa yemeye başlıyor

Van Rijn, vücudun bağışıklık sisteminin sporları temizleyememesi durumunda mantarın "büyümeye başladığını ve temelde sizi içten dışa doğru yediğini" söyledi. Tüm bunlar kötü haberlere işaret ediyor çünkü iklim değişiklikleri Aspergillus'un kolonileşmesi için yeni alanlar açıyor. Isınan bir dünya, mantarların büyüme alanlarını genişletmesinin yanı sıra, sıcaklık toleranslarını da artırarak, insan vücudunda daha iyi hayatta kalmalarına olanak tanıyabilir. Kuraklık, sel ve sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olayları da mantarları etkileyebilir ve sporların uzun mesafelere yayılmasına yardımcı olabilir. 2011'de Missouri, Joplin'deki kasırgadan sonra yaşanan salgın gibi doğal afetlerden sonra mantar hastalıklarında artışlar olmuştur (CNN)