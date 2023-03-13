Hasta verileri, Google, Meta ve TikTok ile paylaşıldı

Tele sağlık girişimi Cerebral, bu hafta 3,1 milyondan fazla ABD'li hastanın kişisel verilerini Google, Meta ve TikTok gibi sosyal medya şirketleri ve reklam verenlerle paylaştığını açıkladı.

Cerebral'ın web sitesine yakın zamanda yüklenen bir bildirim, şirketin Ekim 2019'da faaliyete geçtiğinden beri kullanıcı verilerini toplamak için Meta gibi şirketlerin reklam amacıyla üçüncü taraf geliştiricilere sunduğunu ortaya çıkardı. Donanımhaber’de yer alan bilgiye göre, Meta Pixel aracılığıyla Cerabral, yasa kapsamında korunan hastalarının isimleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, doğum tarihleri, IP adresleri ve diğer demografik bilgileri gibi verileri üçüncü taraflar ile paylaştı.

Bunların yanında Cerebral'ın çevrimiçi ruh sağlığı öz değerlendirmesinden toplanan ve hastanın seçtiği hizmetleri, değerlendirme yanıtlarını ve diğer ilgili sağlık bilgilerini de içerebilecek özel hasta verilerinin toplayıp paylaştığı belirtiliyor.

Cerebral, uygulamalarına yerleştirdiği izleyiciler ve diğer veri toplama kodları aracılığıyla hastaların verilerini gerçek zamanlı olarak teknoloji devlerine aktarırken Google, Facebook ve TikTok gibi firmalar da bu verileri reklam olarak kullanıyor.