İşyerindeki kahve sağlığınızı tehdit ediyor olabilir!

İsveçli bir araştırma ekibi tarafından alınan örnekler, günlük kahve içenlerin nasıl daha yüksek kolesterol seviyeleri ve kardiyovasküler hastalık riski altında olabileceğini gösteriyor.

İşyerinizde kahve molasına çıkmayı yeniden düşünmek ve alternatiflere yönelmek isteyebilirsiniz. Zira İsveçli araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, işyerlerindeki kahve makinelerinin çoğunda yüksek düzeyde kolesterolü yükselten maddeler bulunduğunu ortaya koydu.

Söz konusu iki madde, her ikisi de kahve çekirdeklerinde bulunan cafestol ve kahweol.

Kahve örnekleri kalp hastalıklarını etkileyebilecek seviyelerde!

Euronews’in haberine göre, Uppsala Üniversitesi'nden araştırmacılar, Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği içinde, beş farklı kahve markasının kullanıldığı farklı işyerlerindeki dinlenme odalarındaki 14 kahve makinesinden örnekler aldı.

Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases dergisinde yayınlanan bulgulara göre, konsantrasyonlar makineye ve zamana bağlı olarak değişti.

İncelenen işyerlerinde en yaygın kahve makinesi türü olan demleme makineleri ve cezvede kaynatılan kahve, kolesterolü yükselten maddelerin en yüksek konsantrasyonunu gösterdi.

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden araştırmacı ve çalışmanın başyazarı David Iggman yaptığı açıklamada, "Buradan, filtreleme işleminin kahvede kolesterolü yükselten bu maddelerin varlığı için çok önemli olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Açıkçası, tüm kahve makineleri bunları filtrelemeyi başaramıyor. Ancak sorun farklı kahve makineleri arasında değişiyor ve konsantrasyonlar da zaman içinde büyük farklılıklar gösteriyor” dedi.

"Kahve örneklerinin çoğu, kahveyi içen kişilerin LDL kolesterol seviyelerini ve gelecekteki kardiyovasküler hastalık risklerini etkileyebilecek seviyeler içeriyordu" diye ekledi.

LDL -veya düşük yoğunluklu lipoprotein- kolesterol genellikle "kötü" kolesterol olarak adlandırılır.

Filtrelenmiş kahve tercih edilmeli

"Her gün çok fazla kahve içenler için damlama filtreli kahve veya diğer iyi filtrelenmiş kahveler tercih edilebilir," diyen Iggman'a göre, tüketiciler arasında kolesterol seviyeleri üzerindeki kesin etkileri belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Kâğıt filtre kullanmanın molekülleri neredeyse tamamen filtrelediği tespit edildi.

Vücutta doğal olarak bulunan kolesterol, çok fazla olması durumunda bir sorun haline gelebilir.

ABD merkezli Mayo Clinic'e göre, arterlerin duvarlarında plak halinde birikerek arterleri sert ve dar hale getirebiliyor.

Bazen bir parça plak gevşeyebiliyor ve kalp krizi veya felce neden olabilecek bir kan pıhtısı oluşturabiliyor.

Avrupa, dünyadaki en yüksek kolesterol prevalansına sahip bölge ve yetişkinlerin yüzde 50'sinden fazlasının ortalamanın üzerinde seviyelerde yaşadığı tahmin ediliyor.

Statista'nın 2021 verilerine göre, Litvanya Avrupa'daki en yüksek ortalama kolesterol seviyelerinden birine sahipken, Yunanistan en düşük seviyeler arasında yer alıyor.