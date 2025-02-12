Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Hizmete Açıldı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Şehrin sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla 6,5 Milyar TL’lik yatırımla tamamlanan Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Nurhak Devlet Hastanesi ve 4 sağlık tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla 6,5 Milyar TL’lik yatırımla tamamlanan; Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Nurhak Devlet Hastanesi, 3 Aile Sağlığı Merkezi ve 1 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde düzenlenen açılış törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sağlık çalışanları da katıldı.

6 Yeni Sağlık Tesisi Bölgeye Güç Katacak

Açılışı gerçekleştirilen sağlık tesisleri arasında yer alan Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, 400 yatak kapasitesi ve modern tıbbi donanımıyla dikkat çekerken, Nurhak Devlet Hastanesi ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak. Ayrıca Dulkadiroğlu Sümer, Elbistan Cumhuriyet ve Onikişubat Yörükselim Aile Sağlığı Merkezleri ve Onikişubat Kültür Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulacak.

“Sağlık Tesislerimiz Bir Bir Hizmete Giriyor”

Programda konuşan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde eser ve hizmet siyaseti doğrultusunda şehrimize kazandırılan 6 yeni sağlık tesisinin açılış töreninde bir aradayız. Şehrimizde bir yandan kalıcı konut ve iş yerlerinin teslimi sürerken bir yandan da sağlık tesislerimiz bir bir hizmete giriyor. Bu tesisler sayesinde şehrimizin uzun yıllar boyunca sağlık ihtiyacı çözüme kavuşmuş olacak. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sağlık tesislerimizin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.

“Kahramanmaraş’ta Yatak Kapasitesi 2 Bin 630’a Çıkacak”

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Bu süreçte devletimiz elini deprem bölgesinden bir an olsun çekmedi. Bakanlık olarak bizler de depremde zarar gören hastanelerimiz yerine yenilerini kazandırmak için yola koyulduk. Deprem bölgesinde 6 Şubat öncesinde 23 bin 390 olan yatak kapasitesini bugün itibariyle 28 bine çıkardık. İnşaatların tamamlanmasıyla birlikte bu sayı 34 bine ulaşacak. Kahramanmaraş’ta deprem öncesinde bin 930 olan yatak kapasitesini bugün 2 bine çıkardık. Devam eden yatırımlarımızın tamamlanmasıyla yatak kapasitesi 2 bin 630 olacak. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sağlık tesislerimizin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Daha Dirençli Şehirler İnşa Ediyoruz”

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için büyük bir seferberlik başlatıldığını belirterek, sağlık altyapısının güçlendirilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, “6 Şubat depremlerinin hemen ardından yaraları sarmaya başladık ve şu an deprem bölgesi dünyanın en büyük şantiyesi konumunda. Yüzbinlerce konut ve iş yeri inşa ediliyor. Altyapıdan yollara, köprülere, hastanelere, eğitim tesislerinden organize sanayi bölgelerine, havalimanlarına her alanda yatırımlarımız artarak devam ediyor. Daha dirençli şehirler inşa ediyoruz. Bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmaya gayret ediyoruz. Okuluyla, hastanesiyle, çarşısı, pazarıyla, parkıyla, spor alanlarıyla yeni yaşam merkezleri oluşturuyoruz” dedi.

“Bölgeye Hizmet Verecek Kapasitede Bir Tesis”

Cevdet Yılmaz konuşmasının devamında, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Kahramanmaraş Devlet Hastanemiz, sadece bu şehre değil bölgedeki tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek modern ve donanımlı bir sağlık üssü. 400 yatak kapasitesi, 86 poliklinik odası, 12 ameliyathanesi, 81 yoğun bakım yatağıyla büyük bir hizmet kapasitesine sahip. En ileri teknolojiye sahip bu kompleks bölgenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte” ifadelerini kullandı.

“Her Alanda Daha Gelişmiş Kahramanmaraş”

Kahramanmaraş’ın sadece sağlık alanında değil eğitimden ulaşıma, tarımdan sanayiye, enerjiden spora kadar her alanda daha da ileriye taşınması için yatırımların artarak devam ettiğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, “Kahramanmaraş’a 17 bin 500 kişilik modern bir stadyum kazandırıyoruz. Andırın – Göksun – Kahramanmaraş – Narlı – Gaziantep – Çağlayancerit il yollarında çalışmalarımız devam ediyor. Kahramanmaraş havalimanımızı da büyütüyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ederek şehrimizin hava ulaşımını daha farklı bir seviyeye taşımış olacağız. Tarımsal destek ve projelerle üretimi artırıyoruz” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından yapılan dualarla kurdele kesilerek tesislerin resmi açılışı gerçekleştirildi.