Kişiye özel sağlıkta yeni bir dönem: Sağlık 3.0

Günümüz tıbbı, her kişinin genetik yapısına, yaşam tarzına ve çevresine odaklanarak hasta olmayı önleyici, sürekli takip ve verilere dayalı, tamamen kişinin genetik yapısına özel bir sağlık yönetimi sunuyor.

Artık genel çözümlerin ötesinde, kişiye özel en doğru ve etkili yaklaşımlarla sağlığın yönetimi mümkün. Böylece sadece hastalıkları tedavi etmekle kalmıyor, aynı zamanda onları ortaya çıkmadan engellemeyi ve size kişiye özel bir sağlık haritası çıkarmayı hedefliyor.

Bu dönüşümün Sağlık 3.0 olarak anıldığına işaret eden Infinity Regenerative Clinic Medikal Direktörü Dr. Yıldıray Tanrıver, “İnsan sağlığını koruma, hastalıkları tedavi etme yolculuğunda geçirdiği her evrede yaşamı iyileştiriyor. Eskiden tıp bilimi, hastalıkların iyileşmesi ve tedavi yaklaşımlarıyla bilinirdi. Hastalıklar ortaya çıktığında en uygun tedavi yöntemiyle sorunu çözmeye yönelik çalışmalar yapardı. Sağlık 1.0 döneminde tanı ve tedavi olanakları oldukça sınırlıydı doktor bir karar verir, hasta uygulardı. 20. yüzyılın 2. yarısıyla birlikte tıp bilimsel temellere oturdu ve Sağlık 2.0 dönemi başladı.

Klinik rehberler, görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar teknolojileri gelişti ancak bu sistem hala genellemeye dayalıydı. Her hasta aynı şekilde değerlendirilip tedavi ediliyordu. Bugün ise klasik anlayışın ötesine geçen ve kişinin sağlığını bütünsel olarak ele alan Sağlık 3.0 çağındayız” şeklinde konuştu.

Bu modern yaklaşımın temelinde de “Tıpta 4P Modeli” olduğuna değinen Tanırver, “Sağlık 3.0 öngörücü bir bakış açısıyla başladı. Genetik, epigenetik, mikrobiyota ve yaşam tarzı analizleriyle kişinin hangi hastalıklara yatkın olduğunu erken yaşta belirleyebiliyor” şeklinde konuştu.

“Aynı kolesterol düzeyine sahip iki kişinin ihtiyaç duyduğu müdahale farklı olabilir”

Bu yeni modelin sağlık yönetiminde, kişiselleştirilmiş bir yapı sahip olmasıyla öne çıktığının altını çizen Tanırver, “Her kişinin genetik yapısı, biyolojisi, çevresel faktörleri ve yaşam tarzı farklı olduğu için tedavi ve destek planları da standart değil, kişiye özel olmalıdır. Örneğin: Aynı kolesterol düzeyine sahip iki kişinin ihtiyaç duyduğu müdahale farklı olabilir. Son olarak, hasta artık pasif bir alıcı değil, katılımcıdır. Sağlıklı olma sürecine aktif katılım gösterir, verisini takip eder, karar süreçlerine dahil olur. Teknolojik cihazlar ve mobil uygulamalar ise bu süreci destekler” açıklamalarında bulundu.

Türkiye’de Sağlık 3.0'a yönelik adımlar

Türkiye’de de Sağlık 3.0 felsefesini benimseyen ve geleceğin sağlık hizmetlerini sunmaya çalışan oluşumlar bulunduğunu kaydeden Tanırver, “Infinity Regenerative Clinic olarak, biz de bu dönüşümün öncülerinden biri olma gayretindeyiz. Kliniğimizde, klasik tedavi anlayışının ötesine geçerek kişinin sağlıklı olma halini korumayı, yaşam kalitesini artırmayı ve sağlıklı yaşlanmayı merkeze alan bütüncül bir tıp yaklaşımını benimsiyoruz. İnsan bedenine doğasında halihazırda var olan kendini iyileştirme yeteneklerini ve görevlerini hatırlatmak, tüm bedenin ve her bir organın fonksiyonlarını optimize etmek, böylelikle yaşam kalitesini günden güne artırmak; Infinity Regenerative Clinic olarak temel felsefemizi oluşturuyor” dedi.