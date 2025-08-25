  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, ABC ve NBC'nin yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini savundu
Takip Et

Trump, ABC ve NBC'nin yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, ABC ve NBC televizyon kanallarını "sahte haber üretmekle" suçladı ve kanalların yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, ABC ve NBC'nin yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini savundu
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABC ve NBC kanallarının, başkanlığı hakkında çoğunlukla olumsuz haberler yaptığını savundu.

Paylaşımında Trump, "tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı" şeklinde nitelediği ABC ve NBC'yi "sahte haber" üretmekle suçladı ve şunları kaydetti:

"Çok yüksek bir popülariteye sahip olduğunu ve birçok kişiye göre (görev dönemi) başkanlık tarihinin en büyük 8 ayından biri olmasına rağmen, tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı ABC ve NBC sahte haber, bana yüzde 97 kötü haber veriyor."

Bu kanalların ABD'de "Demokrat Parti'nin bir kolu" gibi hareket ettiğini ileri süren Trump, yayın lisanslarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, "(Lisans iptali) Bundan kesinlikle yanayım çünkü çok taraflı ve yalan söylüyorlar, demokrasimiz için gerçek bir tehdit oluşturuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kanalların "lisans ücretlerini" ödemediğini iddia eden Trump, bu ücretlerin "milyonlarca dolar" olması gerektiğini kaydetti.

Trump, "Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakarlar hakkındaki haksız habercilikleri nedeniyle lisanslarını kaybetmeliler, ancak en azından en değerli yayın ağlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde kullanma ayrıcalığına sahip oldukları için büyük bir bedel ödemeliler" ifadelerini kullandı.

TEM Otoyolu'nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandıTEM Otoyolu'nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar varGündem
18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi? İşte detaylar...18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi? İşte detaylar...Ekonomi
ÖTV düzenlemesi ikinci el araç piyasasını nasıl etkiledi?ÖTV düzenlemesi ikinci el araç piyasasını nasıl etkiledi?Ekonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 25 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 25 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Dünya
Atina’da Filistin’e destek sesleri yükseldi
Atina’da Filistin’e destek sesleri yükseldi
Trump'tan Ulusal Muhafız hamlesi: Hedefinde bu kez Maryland var
Trump'tan Ulusal Muhafız hamlesi: Hedefinde bu kez Maryland var
Avrupa’nın dünya siyasetinden çekilişi
Avrupa’nın dünya siyasetinden çekilişi
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı hedef alındı
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı hedef alındı
Pakistan'da muson felaketi: Can kaybı 785'e ulaştı!
Pakistan'da muson felaketi: Can kaybı 785'e ulaştı!
Rusya, Batı’yı müzakereleri sabote etmekle suçladı: Bahane arıyorlar
Rusya, Batı’yı müzakereleri sabote etmekle suçladı: Bahane arıyorlar