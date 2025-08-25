TEM Otoyolu'nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

  1. Ekonomim
Küçükçekmece TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını belirledi.

 

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Edirne istikametinde araçların kaldırılmasıyla ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.​​​​​​​

