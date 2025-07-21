Sağlıkta yeni düzenlemeler yasalaştı! Organ bağışından ilaç tedariğine değişiklikler devrede

Sağlık alanında pek çok başlıkta yeni düzenlemeye gidilen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen yasayla organ bağışından ilaç tedarik zincirine, tıbbi cihazlardan aldatıcı reklamlara, özel sağlık kuruluşlarından hekimlerin özlük haklarına kadar önemli değişikliklere imza atıldı.

Organ bağışında “dijital başvuru” dönemi başlıyor

TBMM’de kabul edilen değişiklik ile organ bağışı sürecini kolaylaştıran, bağışçının iradesini esas alan ve organ bağışını teşvik eden bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeyle organ bağışı yapmak daha kolay olacak.

Bu düzenlemenin böbrek nakli bekleyen 25 bin, karaciğer nakli bekleyen 2 bin 500 ve kalp nakli bekleyen 1.500’den fazla hastaya umut olması bekleniyor.

e-Devlet’ten tek tıkla bağış mümkün olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek ve dijital ortamda işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecek. Bağışçılar, organ bağışı yaptıklarını hangi yakınları ile paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek.

Bağışçının iradesi esas alınacak

Vatandaş, hayatta iken organ bağışına karar vermişse öldükten sonra da bu iradesi geçerli sayılacak. Bu sayede; bağışçının iradesi korunacak, organ bekleyen vatandaşların umudu artacak.

Organ bağışlayanların yakınlarına öncelik tanınacak

Organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları hâlinde, öncelik hakkı tanınacak.

Tıbbi işlemlerde elektronik onay sistemine geçiliyor

Yeni düzenleme ile tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve yakınlarının onayı, elektronik ortamda da alınabilecek.

Bu sayede daha pratik bir onay süreci işletilirken özellikle acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmet sunumunda hastalara ve sağlık personeline kolaylık sağlanacak.

İlaçta dijital takip sistemi geliyor

Her ilaç, üretim veya ithalat aşamasından hasta tedavisinde kullanımına kadar Takip Sistemi ile izlenebilecek. İlaç tedarik zinciri sürecinde Sağlık Bakanlığının kontrolü güçlendirilecek.

Aynı Takip Sistemi ile (üretici/ithalatçı, ecza deposu, eczane, hastane, geri ödeme kurumu) ruhsatlı ilaçların stok kontrolleri ile üretim ve dağıtım planlaması takip edilecek.

İlaca erişimde kesintiye mahal verilmeyecek. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere yeni yaptırımlar uygulanacak.

Tıbbi cihaz denetimlerinde yeni dönem

Tıbbi cihazlara dair yapılan düzenleme ile piyasada yalnızca standartlara uygun ürünler yer alacak, aksi yönde faaliyet yürütenlere uygulanan idari para cezaları ağırlaştırılacak.

Sağlıkta aldatıcı ve yanıltıcı reklama geçit yok

Özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili daha titiz bir izleme süreci devreye alınıyor. Hasta vatandaşın iyileşme umudunu yanıltıcı-aldatıcı tanıtım ve reklam yoluyla suiistimal etmek ve bu sayede ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek.

Türkiye, tıbbi kenevir sektöründe rekabet gücünü artırıyor

Tıbbi kenevir üretimi ve kullanımına yönelik yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Toplum sağlığını korumayı, yasadışı kullanımı önlemeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlayan düzenleme; üretimden satışa kadar tüm süreci denetim altına alırken tıbbi kenevirin sağlık alanında kullanılmasını ve ekonomiye katma değer sağlamasını hedefliyor.

Yeni düzenleme kapsamında; kenevirden elde edilen ilaç, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı sıkı kurallara bağlı olacak. Tıbbi kenevirden elde edilen ürünlerin ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bu ürünler sadece “eczaneler”de reçete karşılığı sunulabilecek. Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeli ile “sağlıkta yerli üretim” ve “küresel açılım” eş zamanlı olarak desteklenecek.

Tıbbi kenevir ürünleriyle ekonomiye katma değer sağlanacak. Tıbbi kenevir ürün pazarı büyüklüğünün 2027 yılında 55 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye ise sahip olduğu iklim avantajı, güçlü tarım altyapısı ve coğrafi konumuyla hızla büyüyen bu pazarda önemli bir tedarik merkezi olma yolunda ilerliyor. Düzenleme sayesinde ithalata bağımlılık azaltılacak, ihracat odaklı üretim teşvik edilecek ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

Hekimlerin çalışma esasları yeniden düzenlendi

Yeni düzenleme ile özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Özel hastanede çalışan hekimlerin kazançları, kıdem tazminatları ile emeklilik kazanımlarına yansıyacak. (01.06.2026 tarihine kadar uyum süreci tamamlanacaktır.)

Yeni sağlık meslek tanımları ile sağlık hizmeti güçlendiriliyor

“Nükleer Tıp Teknikerliği” ve “Diş Protez Teknisyenliği” sağlık meslekleri arasında yer alacak ve istihdam sağlanacak.

Daha önce kadro ataması bulunmayan “Ebe Yardımcılığı” ve “Hemşire Yardımcılığı” unvanları ise “Sağlık Bakım Teknisyeni” adı altında birleştirilecek ve bu alanda da istihdamın önü açılmış olacak.

Optisyenlerin meslek örgütleri aktif hâle getiriliyor

Yeni düzenleme ile optisyenlerin meslek örgütü Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak sağlanacak.