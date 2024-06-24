Tetkik randevusunda yeni dönem: Onay süreci başladı

Hastanelerde başlayan onaylı randevu sisteminde kapsam genişledi. Artık sadece muayene için değil, tetkik ve ameliyatlar için de hastanın onay vermesi gerekecek.

Tetkik randevusu verilenlerin bu randevuya onay vermek zorunda olacağı yeni sistem bugün itibarıyla başladı. Yeni süreçle birlikte hekim uygun görürse muayene olan hastaya tetkik ya da görüntüleme randevusu verecek.

Hastanın randevudan 2 gün önce saat 20:00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "ALO 182 Çağrı Merkezi" olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

MR, tomografi, kolonoskopi, gastroskopi de kapsamda

MR, tomografi, gastroskopi, kolonoskopi, hatta ameliyatlar dahil olmak üzere hastanelerin randevu verdiği bütün tetkiklerde bu onaylı sistem devreye girmiş olacak. Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayanların randevusu iptal edilecek. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişiler, aynı işlem için ancak 15 gün sonra yeni bir randevu alabilecek. 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları onay işleminden muaf tutulacak. Bu hastalar hastanelerden her zaman randevu verilebilecek. Hastanın bir hastanede yaptırdığı tetkik amaçlı görüntüleme işlemi diğer hastanelerde görüntülenebilecek.