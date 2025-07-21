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Havalar ısındı, zehirlenmeler arttı: Karpuzdaki bakteri tehlikesine dikkat!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte besin zehirlenmeleri vakalarında artış gözleniyor. Uzmanlar, hayvansal gıdaların yanı sıra meyve ve sebzelerin de zehirlenmeye yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
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Havalar ısındı, zehirlenmeler arttı: Karpuzdaki bakteri tehlikesine dikkat!
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Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi karpuz hemen her sofrada tüketiliyor. Ancak bazı kritik konulara dikkat edilmediğinde zehirlenmeye de yol açabiliyor.

Uzmanlar bu tip zehirlenmelerin basit önlemlerle engellebileceğine dikkat çekiyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, karpuz kesilmeden önce kabuğunun temizlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Göral, "Benim önerim, karpuzun özellikle kesilmeden önce sıcak, ılık, sabunlu bir suyla kabuğunun temizlenmesi lazımki bakterilerinden arındıralım. Aksi halde bıçakla yapılan kesim sırasında kabuktaki bakteriler bulaşarak gıda zehirlenmesine neden olabilir" dedi.

Salmonella bakterisine dikkat

Besin zehirlenmesine yol açan salmonella bakterisi de sıcak mevsimlerde sıkça görülüyor.

NTV'de yer alan habere göre, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kübra Dilan Öztürk özellikle tavuk,et, deniz ürünleri ve yumurta tüketirken daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"Salmonella bakterisi, sıcağı seven, nemli ortamı seven bir bakteri olduğu için sıcakta çoğalması artıyor" diyen Öztürk bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısı gibi semptomlar görüldüğünde kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmeası gerektiğini söyledi.

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