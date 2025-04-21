Trump’ın vergi planı, ucuz ilaçlara engel mi oluyor?

FT'nin haberine göre jenerik ilaç endüstrisi, ABD'nin ilaçlara uyguladığı gümrük vergilerinin kanser tedavileri de dâhil olmak üzere ilaç sıkıntısına yol açma riski taşıdığı ve bunun sonucunda üreticilerin kârlı olmayan ürünleri üretmeyi bırakabileceği uyarısında bulundu.

Artık patent koruması olmayan ilaçların daha ucuz versiyonları olan jenerik ilaçlar, ABD ilaç arzının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor. Bunların çoğunluğu ABD dışında, Hindistan gibi daha düşük maliyetli ülkelerde üretilmekte. Ürünlerde kullanılan aktif bileşenler genellikle Çin'den gelmekte.

İlaçlar şimdiye kadar ABD'nin geniş kapsamlı yeni gümrük vergilerinden kaçındı. Ancak Başkan Donald Trump defalarca bunları sektöre uygulamayı planladığını söyledi ve ABD ticaret bakanlığı bu hafta ilaç ithalatının ulusal güvenlik etkilerini araştırdığını söyledi. Bakanlığın sonuçlarını yayınlamak için dokuz aya kadar süresi var ancak ticaret sekreteri Howard Lutnick tarifelerin "önümüzdeki bir ya da iki ay içinde" daha erken gerçekleşebileceğini söyledi. ABD'li bir lobi grubu olan Erişilebilir İlaçlar Derneği'nin CEO'su John Murphy, tarifelerin hastalara fayda sağlamayacağını veya sağlık sisteminin güvenliğini artırmayacağını söyledi. Kanser kemoterapisi gibi eski enjektabl ilaçların "özellikle savunmasız" olduğunu söyledi.

"Zaten çok dar bir marjla satılan bu jenerikler için, para kaybedeceklerse belirli ürünlerin piyasaya sürülmesinin finansal olarak mümkün olmadığı bir durum görebilirsiniz" dedi.