FT: Küresel büyümeye yönelik tehditler artıyor

Financial Times'ın bu hafta Washington'da yapılacak önemli ekonomi politikaları belirleme toplantıları öncesinde yaptığı araştırmaya göre, ABD kaynaklı ticaret şokunun güveni sarsması ve finansal piyasaları vurması nedeniyle küresel büyümeye yönelik tehditler artıyor.

Brookings-FT Tracking Indexes for the Global Economic Recovery ya da Tiger'a göre güven göstergeleri keskin bir şekilde düşerken finansal piyasa koşulları da kötüleşti. Küresel görünümdeki bozulma, yılın nispeten sağlam başlangıcıyla belirgin bir tezat oluşturuyor.

Brookings Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacı olan Eswar Prasad, dünya çapında bir resesyon öngörmenin "erken" olacağını söyledi ancak küresel ticaretteki çöküşün ve artan politika belirsizliğinin büyümeyi önemli ölçüde baskılayacağı konusunda uyardı.

Prasad, "Bu büyük şoku gördük. Ticarete dayanan her açık ekonomi sıkışacak ve bunun da ötesinde [olumsuz] güven etkilerine sahip olacaksınız" dedi.

Bulgular, Donald Trump'ın ABD başkanı olarak göreve başlamasından bu yana dünyanın dört bir yanından ekonomi politikacıları ve maliye bakanlarının ilk IMF/Dünya Bankası bahar toplantıları için Washington'da bir araya geldiği bir dönemde ortaya çıktı.

Rapora göre ABD'deki reel faaliyet göstergeleri nispeten güçlü kalmaya devam etti, ancak bunlar Ocak 2025'e kadar olan verilere dayanıyor ve dolayısıyla Trump'ın ticaret politikalarının başlamasından önceye dayanıyor.

Perakende satışların mart ayında yüzde 1,4 artması gibi bazı işaretler ABD'de faaliyetlerin güçlü olduğuna işaret etmeye devam ediyor, ancak bu kısmen tüketicilerin gümrük tarifelerinin önüne geçmek istemesi nedeniyle otomobil satışlarındaki artıştan kaynaklanmış olabilir.

Tiger raporundaki finansal piyasalar endeksi, Nisan ortasına kadar olan hisse senedi fiyatları da dahil olmak üzere daha yakın tarihli verilere dayanmaktadır. İş dünyası ve tüketici güveni rakamları mart ayının sonuna kadar uzanırken, haber raporları rakamları bu aya kadar uzatmak için kullanıldı. Prasad, "Belirsizlik tüketici güvenini ciddi şekilde azalttı ve muhtemelen iş yatırımları ve istihdam büyümesi üzerinde olumsuz bir etki yaratacak" dedi.