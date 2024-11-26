Tüm SGK'lıları ilgilendiriyor: Sağlıkta katılım payı artıyor

Kanun teklifinde sağlık hizmetlerinde katılım paylarına dair önemli değişiklikler yer alıyor. Teklife göre, ayakta tedavi kapsamında hekim ve diş hekimi muayenesi için mevcutta 2 TL olan katılım payı, 20 TL'ye çıkarılacak. Ayrıca, SGK'ya bu tutarı on katına kadar artırma yetkisi verilecek.

Şu anki düzenlemeye göre, ikinci basamak kamu hastanelerinde 6 TL, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile semt polikliniklerinde 7 TL, üçüncü basamak hastanelerde 7 TL, diş hekimliği fakülteleri ve üniversite hastanelerinde 8 TL, özel üniversite hastanelerinde 8 TL, ikinci ve üçüncü basamak özel hastanelerde ise 15 TL katılım payı alınırken, aile hekimleri ve birinci basamak sağlık tesislerinde ise herhangi bir katılım payı talep edilmiyor.

Muayene ücretlerinde değişiklik yapılması planlanıyor

SGK, kanun değişikliğiyle 20 TL'lik muayene katılım payını on katına kadar artırma yetkisine sahip olacak. Bu düzenleme doğrultusunda, muayene ücretlerinde değişiklik yapılması bekleniyor.

Teklifte yer alan bir başka düzenlemeye göre, aile hekimleri veya birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından sevk edilen hastalardan alınan katılım payı ise yarıya indirilecek.

Reçetelerdeki üç kutuya kadar ilaçlar için 3 TL olan katılım payı, ilave her kutu ilaç için ise 1 TL olarak uygulanmaya devam edecek. 2012 yılından bu yana değişmeyen bu tutarlar, ayakta tedavi için alınan 20 TL'lik katılım payı gibi her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Teklifin gerekçesi

Teklifin gerekçesinde, 2023 yılı sağlık hizmeti başvuruları incelendiğinde, kişi başı hekime müracaat sayısının 11,4 olduğu, 1. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişinin ortalama 4,4 başvuru yaptığı, 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişinin ise ortalama 8,3 başvuru yaptığı belirtildi.

2024 yılı ilk 7 ayı sağlık hizmeti başvuruları incelendiğinde ise 1. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişi ortalama 3,1 başvuru yaparken, 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularından hizmet alan GSS kapsamındaki bir kişinin ortalama 5,9 başvuru yaptığının görüldüğü ifade edildi. Bu veriler doğrultusunda sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini ve sağlık giderlerinin etkin yönetimini sağlamak amacıyla SGK tarafından finanse edilen sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar ile makro ekonomik değişkenler de dikkate alınarak ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payında değişiklik yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.