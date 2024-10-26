Türkiye'de sağlık turizminde yükseliş görülüyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Turizm İstatistikleri, II. Çeyrek: Nisan-Haziran 2024 verilerinden, ekonomim.com’un derlediği verilere göre, Türkiye’de sağlık turizmi giderek daha fazla yer kaplıyor.

Verilerde, pandemi süreci olan ve tüm dünyada kapanmaların arttığı, uçuşların neredeyse durduğu 2020 ikinci çeyrek verileri yer almıyor.

Turizm gelirlerinde, son yıllarda daha çok günlük hayatta da denk gelinen, sosyal medyada da sıklıkla karşılaştırmaları yapılan sağlık turizminin yer aldığı ve gelirlerinin arttığı görülüyor.

Ziyaretçi sayısında artış

Geliş nedenlerine göre ziyaretçiler içinde “sağlık ve tıbbi nedenler (1 yıldan az)” verisine bakıldığında, 2021 yılında yaşanan kur artışlarıyla “görece” uygun hale gelen Türkiye’deki fiyatlar gerek Avrupa gerek Orta Doğulu turistler için çok popüler bir lokasyon haline geldiği görülüyor.

Yazın gezme, eğlenme amaçlı da sıklıkla tercih edilen Türkiye’de, yılın ilk çeyrek dönemlerinde sağlık turizmi toplama oranla daha yüksek yer kaplıyor.

Turizm gelirleri

2020 yılında dibe vuran turizm gelirlerinde de oransal artış gösteren sağlık turizmi gelirleri, 2021 yılı kur artışlarının yaşandığı son iki çeyreğinde zirveye ulaşırken, artmaya devam ediyor.

Kişi başına harcama ortalamasının üstünde

Sağlık turizminde kişi başı harcama tutarı 2020 ikinci yarısından 2024 ilk yarısında dek ortalamada yaklaşık 2 bin 262 dolar olurken, toplam turizm gelirlerinde bu oran 971 dolar oluyor.

Yaz dönemine gelen yılın üçüncü çeyreğinde sağlık turizmi harcamaları da artış gösterirken, 2012-2013 yıllarında ortalama 3 bin dolar kişi başı harcamaların halen altında yer alıyor. Ancak toplam turizm harcamalarında her dönem üzerinde bir harcama ortalaması bulunuyor.