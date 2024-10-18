Ünlü markaların iç çamaşırlarında toksik madde bulundu! Doğurganlığı etkiliyor, göz hasarına neden oluyor

Markalı kadın iç çamaşırlarında zehirli maddeler tespit edildi. Aralarında pek çok ünlü markanın bulunduğu Macaristan, Avusturya, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki ürünlerin test sonuçları ürünlerde endokrin bozucu sentetik kimyasalları ortaya koydu.

Doğurganlığı etkiliyor, göz hasarına neden oluyor

Doğurganlığını etkileyebilen, göz hasarına neden olabilen ve bilişsel işlevi bozabilen Bisfenol seviyelerinin "tanınmış markaların ürünlerinde" daha ucuz iç çamaşırlarına göre daha yüksek olması dikkat çekti.

Analizler tehlikenin boyutunu ortaya koydu

Euronews'in haberine göre Çek çevre savunma grubu Arnika'nın da dahil olduğu grup, söz konusu analizde plastik yapımında kullanılan ve insan sağlığına zarar verebilen sentetik kimyasallar olan bisfenolleri aradı.

Tehlikeli kimyasal olarak biliniyor

En yaygın formu bisfenol A olup, Avrupa Birliği'nde (AB) tehlikeli kimyasal olarak sınıflandırılıyor ve çoğunlukla gıda ambalajları, saklama kapları, tıbbi cihazlar, kağıt, mürekkep ve tekstil gibi endüstriyel üretimde kullanılıyor.

Sentetik giyim malzemelerinde ortaya çıktı

Bisfenollerin sentetik giyim malzemelerinde de ortaya çıkması, grubun Macaristan, Avusturya ve Slovenya'dan 166 çeşit kadın iç çamaşırını bu kimyasalların varlığı açısından test etmesine yol açtı. İç çamaşırı örneklerinin yüzde 30'unda bir çeşit bisfenol bulunurken, yüzde 10'unda düzenleyicilerin insan sağlığı için güvenli olduğunu söylediği seviyelerden daha yüksek bisfenol seviyeleri tespit edildi.

Toksik madde tanınmış markalarda daha yüksek çıktı

Özellikle, bisfenol seviyeleri "tanınmış markaların ürünlerinde" daha ucuz iç çamaşırlarına göre daha yüksekti. Pamuklu iç çamaşırlarının ise markadan bağımsız olarak bisfenol içerme olasılığının düşük olduğu görüldü.

Kadın külotlarının çoğu bu sentetik malzemelerden üretilmiş

Macaristan Bilinçli Tüketiciler Derneği'nde kimyager olan Júlia Dénes yaptığı açıklamada, "Kadınlar için pamuklu ürünler mevcut olsa da, ilk pazar araştırmamız kadın külotlarının çoğunun sentetik malzemelerden yapıldığını gösterdi. Bu da bisfenollere maruz kalma riskinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor" dedi.

Akciğerleri tahriş ediyor ve cilt reaksiyonlarına neden oluyor

Avrupa Çevre Ajansı'na göre Bisfenol A, insanların doğurganlığını etkileyebilir, göz hasarına neden olabilir, akciğerleri tahriş edebilir, alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir, hormon sistemini bozabilir ve bilişsel işlev ve metabolizmayı etkileyebilir.

Cilt tüm kimyasalları emiyor

Maruz kalmanın çoğu yiyecek ve içecek yoluyla gerçekleşiyor ancak insanların kimyasalı ciltleri yoluyla emmesi de mümkün.

11 Avrupa ülkesindeki insanların idrarında bisfenol A bulundu

Geçen yıl AB tarafından finanse edilen laboratuar testlerinde 11 Avrupa ülkesinde insanların idrarlarının yüzde 92'sinde bisfenol A bulundu ve bu oran çoğu durumda Avrupa güvenlik eşiklerinin üzerindeydi.