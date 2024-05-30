11 Teknik Üniversite ‘Birlik’ kuruyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’de bulunan teknik üniversitelerin Ar-Ge, eğitim, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve kalite alanlarında yürütülecek projelerde iş birliğine gitmesine çatı görevi üstlenecek olan ‘Teknik Üniversiteler Birliği’nin kurulması için ilk adım atıldı. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar öncülüğünde ortaya çıkan Teknik Üniversiteler Birliği fikri için ilk toplantı, 11 teknik üniversitenin rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla yapıldı. Toplantıya Bursa Teknik Üniversitesi’nin yanı İstanbul Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi katıldı.

Kendisinin önerisiyle Teknik Üniversiteler Birliği’nin kuruluşu için ilk toplantının yapıldığını ifade eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Tüm teknik üniversitelerle, Birlik çatısı altında buluşmak için yola çıktık. İlk toplantımızı ise Üniversitemizde gerçekleştirdik. Yol haritamızı belirledikten sonra resmi kuruluşumuzu yapacağız. Davetimize icabet ederek, bu birliğin kurulması için yola çıkan tüm rektör ve rektör yardımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.