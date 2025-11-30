5 bin kişilik kapasitesiyle yeni DOSAB Camii ibadete açıldı

EKONOMİ (BURSA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) inşasına 2023 yılı Haziran ayında başlanan yeni camii, törenle açıldı. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra, ilçe müftüleri, organize sanayi bölgelerinin yöneticileri, sanayiciler ve davetliler katıldı. Törende konuşan DOSAB Başkanı Levent Eski, maneviyatın ve sanatın buluştuğu bir cami inşa ettiklerini söyledi.

Yeni DOSAB Camii’nde 1950 metrekare toplam namaz kılınabilir kapalı alanda 3 bin dış kısmında ise 2 bin kişinin namaz kılabileceğini anlatan DOSAB Başkanı Eski, proje ilgili şu bilgileri verdi: “Camimizin genel dış görünümü, 2016 yılında sanayicilerimizin beğenisine sunulup en çok oy alan projeye dayanıyor. Bu proje üzerinde; DOSAB Cami Komisyonu ve mimarımız birlikte çalışarak, bazı değişiklikler yaptık. Böylece Camimizi; çağımıza ve gözümüze daha çok hitap edebilecek şekle getirip; neo klasik tarzda görülmemiş bir mimari projeye sahip kıldık. DOSAB Yeni Cami’ni bir tane dahi kırmızı tuğla kullanmadan, asırlar boyu ayakta kalacak şekilde, çok yüksek dayanımlı betondan yaptık” dedi. Eski, caminin dışında ve içinde her detayın özenle planlandığını ve her detayın tarihsel öneminin olduğunu vurguladı.

Yeni DOSAB Camii için 28 Kasım Cuma günü sabahtan kurban kesildi ve dualar edildi. Ardından ilk Cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesi açılışa Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, sanayiciler ve DOSAB Bölge firmalarında çalışanlar katıldı.