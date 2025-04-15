ABD’ye mobilya ihracatını artıran sektör, krizi fırsata çevirmek istiyor

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün mart ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 azalışla 672 milyon 716 bin dolar oldu. Sektör, yılın ilk çeyreğinde 2024’e göre yüzde 2,1 azalışla 1 milyar 888 milyon 457 bin dolarlık ihracat geliri elde etti. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise martta yüzde 8’lik artış kaydederek 83 milyon 559 bin dolarlık dış satım yaptı. Ocak-Mart döneminde ise 234 milyon 637 bin dolarlık ihracata ulaşan AKAMİB, yüzde 3’lük artış sağladı. Türkiye geneli mart ihracatında en başarılı ilk 5 pazar Irak, Birleşik Krallık, ABD, Libya ve Almanya oldu. Libya’ya yüzde 117, Fas’a yüzde 33, Romanya’ya yüzde 13, ABD’ye yüzde 12’lik ihracat artışları dikkat çekti. Bu dönemde AKAMİB ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı Almanya, Libya, Romanya ve Suriye takip etti. Lübnan’a yüzde 365, Suriye’ye yüzde 121, Libya’ya yüzde 175, Fas’a yüzde 68 ve Suriye’ye yüzde 45’lik ihracat artışı görüldü. Hedef pazarlardan ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 12’lik artış kaydedildi.



“İhracatçıları destekleyecek mekanizmalar gerekli”

Türkiye geneli sektör ihracatında daralmanın sınırlı kaldığını, birliğinin ise büyüme ivmesini artırdığını belirten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Bu başarıda komşu ülkelerle olan iyi ilişkilerimiz ve Türk ürünlerine artan talep etkili oldu. Irak ve Birleşik Krallık’tan sonra en güçlü 3’üncü pazarımız olan ABD, katma değerli ürünler için büyük fırsat sunuyor. ABD’nin vergi hamlelerini dikkatle izleyerek, olası fırsatları değerlendirmeye çalışacağız. Kaliteli üretim ve ürün çeşitliliğimizle bu pazarda etkili olabiliriz. Ancak, rekabetçi fiyatlara sahip olmak bu fırsatı avantaja çevirmek için kilit bir rol oynuyor. Hangi pazar olursa olsun, fiyat avantajı şart. Olası fırsatları değerlendirmemiz için ihracatçıları destekleyecek mekanizmalar gerekli” dedi.