Adana’da ‘tehdit’ suçları yüzde 98 aydınlatılıyor

ADANA/EKONOMİ

Adana İl Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapıldı. Valilikteki toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Köşger, kentteki bir yıllık asayiş çalışmalarını değerlendirdi. Bu yıl kentte yapılan operasyonlarla 23 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Vali Köşger; kurumların uyum içinde çalıştığına dikkat çekti. Uyumlu çalışmanın tüm yıl değerlendirmesine yansıdığının altını çizen Vali Köşger, bu kapsamda geçen yıl 114 olan ‘kasten öldürme’ suçunun bu yıl 81'e düştüğünü ifade etti.

Kişilere karşı meydana gelen en önemli 10 suçta, bir-iki suç haricinde genel olarak bir yıl öncesinin rakamlarına oranla iyileşme olduğunu belirten Vali Köşger, şöyle devam etti. “Adana'da işlenen tehdit suçlarında yüzde 98 aydınlatma var ama bu yağma ve gasp şekline dönüşmüşse yüzde 100'e yakın aydınlatma söz konusu. Mala karşı işlenen suçların bir kısmında yüzde 50'ye yakın düşmeler var. 2023'te 5 bin 43 ruhsatsız silah yakalanmış ama 459 kişi tutuklanmış. Aldığımız tedbirler neticesinde, ruhsatsız silahla dolaşma oranı azalmış. Ruhsatsız silah yakalama 4 bin 281'e düşmüş ama tutuklama sayısı yüzde 100 artmış ve 937'ye çıkmış."

“Suç ve suçluyla ciddi şekilde mücadele ediliyor”

Vali Köşger, 2023 yılında 7 organize suç çetesinin çökertildiğini hatırlatarak, "2024 yılında 23 organize suç çetesi çökertilmiş. Burada dikkatinizi çekeceğim rakam; 2023 yılında 9 operasyonda 275 tutuklu söz konusuyken 2024'te 15 operasyonda 684 şüpheli tutuklanmış. Adana'da ciddi bir şekilde suç ve suçluyla mücadele ediliyor. Hem narkotik hem organize suçlarla ilgili tutuklanma ve mahkum edilme oranları giderek artıyor. Hiçbir suç cezasız kalmıyor. Bununla ilgili tedbirler almıştık, bu tedbirler devam ediyor. Bundan sonra da özellikle dezavantajlı mahallelerde olmak üzere uygulamalarımız devam edecek. Suç ve suçluyla mücadelede en ufak bir taviz vermeksizin aynı koordinasyon içerisinde devam edecek” ifadesini kullandı.

"Muhatap devlet, şüpheliyi vermemek için biraz ayak sürüyor"

Vali Köşger yurt dışına kaçan suç örgütü şüphelileriyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Yurt dışı konusu Adana bağlamında bizim yürütebileceğimiz işler değil. Bununla ilgili Başsavcılığımız gerekli yazışmaları yapıyor. Adalet Bakanlığımız ve İnterpol vasıtasıyla bahsettiğiniz kişilerle ilgili kırmızı bülten çıkarıldı. Şüphelilerden biri de Türkiye'ye iade edilmek üzere gözaltına alındı. Bu bize yazıyla da bildirildi ancak devamında sürekli ek evrak istiyorlar. Muhatap devlet şüpheliyi vermemek için biraz ayak sürüyor. Sadece o suç çetesine yönelik değil, Türkiye'ye rahatsızlık veren her örgüte bir desteği söz konusu. Helikopterlerle kaçan FETÖ'cüler o ülkeye sığındılar. Onları da iade etmekte direniyorlar. Dolayısıyla uluslararası hukukun el verdiği bütün imkanlar kullanılarak onların da ülkeye getirilip cezasız kalmaması için gereken tedbirler alınıyor.”

Suç örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmaya eğilimleri olduğunu ve birçoğunun kaçmak üzereyken gözaltına alındığını açıklayan Vali Köşger, yaklaşan yılbaşı öncesi gerekli önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.