Agrobest Grup, tarımın zor yılında büyümeyi başardı

İZMİR / EKONOMİ

Tarım sektörünün zor bir yılı geride bıraktığını kaydeden Agrobest Grup Türkiye Batı Bölgeleri Satış Müdürü Eray Çallı, firma olarak yaptıkları çalışmalarla zor geçen bu döneme rağmen iş ortakları ile beraber büyüdüklerini belirtti.

Agrobest Grup olarak tarım sektöründe 21’inci yıllarını kutladıklarını belirten Çallı, “2002 yılında tamamen yerli sermayeyle kurulan Agrobest Grup, zaman içinde bitki koruma, bitki besleme, hibrit tohum ve hasat sonrası depolama çözümleri gibi birçok alanda uzmanlaşmış bir tarım şirketleri grubuna dönüştü. Bugün sadece Türkiye'nin değil, dünya tarımının önemli bir parçası olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Dünyanın dört bir yanında çiftçilere modern, sürdürülebilir ve yüksek teknoloji ile üretilen çözümler sunarak verimliliği artırmalarına, ürünlerini daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yetiştirmelerine yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesine girmemiz, bu çalışmalarımızın somut bir göstergesi” dedi.

“2023, tarımın zor yılı oldu”

Geçtiğimiz yılın tarımsal üretim açısından zor bir yıl olduğunu kaydeden Çallı, “2023 yılını değerlendirirken öncelikle asrın felaketi olarak adlandırılan depremi en başta ifade etmemiz gerekiyor. Bu acı felaket, toplumumuzu derin bir üzüntüye sevk ederken aynı zamanda tüm sektörleri olumsuz anlamda etkiledi. Tarım sektörü de bu olumsuzluklardan payına düşeni fazlasıyla aldı. Bölgenin büyük bir tarım bölgesi olması, burada hem tarımsal üretimi hem de tarıma bağlı ticareti kötü etkiledi.” dedi.

Yılın geri kalanında önce ciddi bir kuraklık ve ardından aşırı yağış ile oluşan sel felaketleriyle zincirleme olarak karşılaştıklarını dile getiren Çallı, “Tüm bu yaşananlar, 2023’ün tarım sektörü için çok çetin geçmesine neden oldu. Öte yandan enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde mahsul fiyatlarının da yüksek olmasını bekleriz. Ancak bu yıl tablo farklıydı. Çiftçiler fiyat açısından da iyi bir yıl geçirmedi. Sektörde finansman sorununun da büyüdüğü bir yıl geçirdik. Çiftçiler ve bitki koruma ürünü bayilerinin finansman bulma zorlukları yine geçtiğimiz yılın en büyük sorunlarındandı” ifadelerini kullandı.

“Yeni ürünlerimizle iş ortaklarımızın yanlarında olduk”

Tarımın tüm paydaşlarının beklentilerini sahada hem teknik hem de satış ağına sahip bir organizasyon olarak iyi analiz ettiklerini anlatan Çallı, “2023’te bayilerimizle ve çiftçilerle sık sık bir araya gelerek, ihtiyaçlarını tespit ettik. Karşı karşıya oldukları sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyip, üretimde yaşadıkları zorluklara karşı geliştirdiğimiz yeni ürünlerle yanlarında olduk. Tarım tüm dünyada hızla ilerlerken ülkemiz de bu dönüşümün tam ortasında yer aldı. Agrobest Grup olarak biz de tarımda teknolojik dönüşüme çok hızlı uyum sağladık. Salihli’deki üretim tesislerimizi endüstri 4.0 alt yapısı ile kurarak tarımın hizmetine sunduk. Burada insan gücünden minimum düzeyde yararlanan bir üretim sistemi kurduk” diye konuştu.

Ticaret hacmi ve cirosal olarak büyüdük

Tüm bu çalışmaların sonucunda Agrobest Grup'un hem ticaret hacmi olarak hem de cirosal olarak büyüdüğünü kaydeden Çallı, "2023 yılında Agrobest Grup, Türkiye bitki koruma pazarının büyümesinin üzerinde bir büyüme gerçekleştirerek istediği ciro hedeflerine ulaştı. Her soruna karşı geliştirdiğimiz özel çözümler ve güven aslında büyümemizin temel sebebi oldu" dedi.