ENYAKIT çalışanları KKTC’de bir araya geldi

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Türkiye’nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansının sahibi olan ENYAKIT, 10 – 12 Ocak 2024 tarihlerinde KKTC’de tüm çalışanlar ve yöneticilerin katıldığı özel bir toplantıda bir araya geldi. Etkinlikte, birlikte daha iyiye ulaşmak, hedeflere odaklanmak ve başarıları daha da arttırmak amacıyla motivasyon toplantıları gerçekleştirildi. Üç gün süren etkinlikte elektrikli araç şarj sektörüne dair önemli konular ele alındı. 2023 yılının değerlendirildiği etkinlikte derece alan çalışanlara da ödüller verildi.

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “ENYAKIT olarak sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle teknolojiyi buluşturarak, elektrikli şarj istasyonları alanında büyümemizi sürdürüyoruz. 2023 yılında da hedeflerimizi başarıyla tamamlayarak, şirketimiz ve sektörümüz adına öncü işlere imza attık. Bu başarımızın arkasında birlikte, birbirine destek olan, büyük ve güçlü bir aile olmamızın etkisi çok fazla. Önümüzdeki süreçte kendimize çok daha zorlu hedefler belirledik. Ekibimizi daha da genişleterek güçlü bir şekilde yolumuza devam edecek, sektördeki başarımızı 2024 yılında daha da artırma kararlılığımızla ilerleyeceğiz” dedi.