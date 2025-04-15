AHBİB Başkanı Veysel Memiş: “42,1 milyar dolarlık ABD pazarından daha fazla pay almak istiyoruz”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, 2024’te ABD’ye 651,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, 2025’in ilk çeyreğinde ise bu rakamın 194 milyon dolar düzeyinde oluştuğunu bildirdi. Ticaret Bakanlığı’nın ABD pazarına yönelik ihracatta potansiyel tarım ve gıda matrisi tablosunda bisküvi, gıda müstahzarları, şekerli ve çikolatalı mamuller, hayvan yemi, bitkisel yağlar ve bakliyat ürün gruplarına yer verildiğini aktaran Memiş, “Bu ürünlerde ABD’nin önemli tedarikçileri olan ve gümrük vergileri artırılan Çin, Kanada, Meksika, İtalya ve Brezilya’ya karşı rekabet üstünlüğü elde edebileceğimiz fırsatların peşindeyiz. Yıllık 42,1 milyar dolar düzeyinde ithalat yapan ABD’nin gümrük tarifelerinde Türkiye'ye tanıdığı görece avantajın önemli fırsatlar sunuyor” dedi.



Bu yılın3 ayındaki ihracat performansına da değinen Veysel Memiş, 2025’in ilk çeyreğinde 488,3 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını kaydetti. AHBİB olarak 2025 yılı Ocak-Mart ayları arasında 162 ülkeye ürün sevk ettiklerini aktaran Memiş; en yüksek değerlere Irak, Suriye ve Sudan pazarlarında ulaştıklarını, en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ilk 20 ülke dikkate alındığında ise Ürdün, Sudan, Filistin, Rusya ve Suudi Arabistan pazarlarında önemli artışlara imza attıklarını ifade etti.