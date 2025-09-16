AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: “Döviz dönüşüm desteği kalıcı hale gelmeli, oran yüzde 5’e çıkmalı”

MERSİN/EKONOMİ



AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, firmaların önünü görebilmesi yatırım ve üretim planlamalarını sağlıklı şekilde yapabilmesi için bu desteğin artırılarak sürekli hale getirilmesinin kritik önem taşıdığını belirtti. Döviz dönüşüm desteği uygulamasının 31 Ekim’de sona ereceğini anımsatan Tekin, “Ancak döviz bozdurma zorunluluğu nedeniyle ihracatçılarımız TL’ye çevirdikleri gelirlerini hammadde ve aksesuar alımı için yeniden dövize dönüştürmek zorunda kalıyor. Bu süreçte oluşan kur farkı kayıpları ciddi maliyetler yüklüyor. Döviz dönüşüm desteğinin yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılması, kayıpları telafi ederek rekabet gücünü artıracaktır. Düzenleme süresinin uzatılması ve oranın artırılması, istihdamın korunmasına ve ihracat hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacaktır” dedi.



“Düşük faizli, uzun vadeli kredi sektöre nefes aldıracak”

Sektörün ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 düşüşle 1,52 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, son 8 aylık dış satım performansının ise yüzde 6,5 gerilemeyle 11,2 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydeden Tekin, “Öncelikli beklentiler arasında kur politikasının enflasyonla uyumlu hale getirilmesi geliyor. Sermaye açığının kapatılması için düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkânlarının oluşturulması önemli. İş gücü maliyetlerinin dengelenmesi için de tüm işletmelere 2 bin 500 TL işçi desteği verilmesi ve asgari ücret desteğinin bölgesel olarak artırılması öncelikli talepler arasında. Eximbank desteklerinin yüzde 16’ya çıkarılması, vadelerin uzatılması ve KGF teminat mekanizmasının devreye alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.



Ağustos ihracatını da değerlendiren Tekin, “Türkiye genelinde gerileme söz konusu olsa da AHKİB’in sorumluluk bölgesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 56,9 milyon dolar değere ulaştık. Yeni pazarlara açılım, ürün çeşitliliği ve bölgesel dinamizm bu başarıda öne çıkıyor. Hollanda yüzde 29’luk payla bölgenin en büyük pazarı oldu. Kosova, Kazakistan, Kızgızistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki anlamlı artışlar motivasyonumuzu artırdı” ifadesini kullandı.