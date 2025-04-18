Ahlatcı Holding’den Konya’ya 200 milyon dolarlık yatırım

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya'da 2017 yılında yıkılan Kipa Alışveriş Merkezi, Çorumlu Ahlatcı Holding tarafından satın alınarak, yeni bir proje için çalışmalar başlatıldı. Ahlatcı Holding'in yaptığı daha önceki açıklamalarda, bölgeye yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı duyurulmuştu.

Ahlatcı Holding tarafından yürütülen ve inşaat sürecinin yaklaşık iki buçuk yıl süreceği belirtilen projede, mimari çizimlerin tamamlanan 200 milyon dolarlık dev yatırımın ilk adımı olan zemin etüdü çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.

En geç üç yıl içinde tamamlanması öngörülüyor

Konya'daki proje kapsamında, AVM, ticaret merkezleri ve konutlardan oluşan karma bir yaşam alanı inşa edilmesi planlanıyor. Projenin yaklaşık 2,5-3 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Birçok mağazanın hizmet vereceği AVM bölgede büyük bir eksiği gidermiş olacak.

Projenin çizimleri tamamlandı

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, daha önce yaptığı açıklamada gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve 2017 yılında Çorum'da bir alışveriş merkezi inşa ettiklerini belirtmişti. Ahlatcı, aynı yıl Elazığ ve Konya'da da arsalar satın aldıklarını ve bu arsalar üzerindeki projelerin tamamlandığını, inşaatlara başlanacağını ifade etmişti.

Zemin etüdü başladı

Edinilen bilgilere göre, zemin etüdü çalışmalarına başlanılan ve "Konya AHL PARK-OFİS-AVM" adını taşıyacak projenin inşaatına da kısa süre içinde başlanması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Konya'nın ticari ve sosyal hayatına önemli bir katkı sağlaması öngörülüyor.