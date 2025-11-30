Akhisar Ticaret Borsası ile Vakıfbank’tan sektöre nefes olacak anlaşma

AKHİSAR / EKONOMİ

Akhisar Ticaret Borsası ile Vakıfbank arasında yapılan anlaşma kapsamında borsa üyeleri artık 6 ay ödemesiz ve 12 ay vadeli kredi desteğine ulaşabilecek. Böylece borsa üyelerini en çok zorlayan aralık ve mart aylarındaki nakit baskısı büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat anlaşmanın sektöre büyük katkı sunacağını söyledi. Alhat “Üretim artıyor, kalite yükseliyor, ihracat potansiyeli büyüyor. Fakat bu büyümenin en kritik noktası finansmana erişim. Çünkü zeytin üretimi öyle bir süreç ki, sanayicinin eli tam en çok işin içinde olduğu dönemde nakit baskısı ile karşı karşıya kalıyor. Fermantasyon sürerken, ürün henüz satışa dönüşmemişken taksit kapısını çalıyor. Artık sanayicimiz iki dönemi hiç zorlanmadan atlatacak. Ürün işlenirken, depolanırken ve piyasaya hazırlanırken borç baskısı altında olmayacak. Bu rahatlama, sadece sanayici için değil, ürün kalitesi için de belirleyici. Çünkü sanayici üzerinde baskı olduğunda erken satışa yöneliyor ya da fiyatlamada zarar ediyor. Şimdi bu baskıyı kaldırıyoruz. Bu protokol sektörün büyümesini hızlandıracak. Finansman rahatladıkça üretim daha sağlıklı planlanacak, yatırımlar artacak, kaliteye yapılan her adımın karşılığı alınacak” dedi.