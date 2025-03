Akkuyu NGS, Silifke ekonomisini canlandırdı

Takip Et

SİLİFKE/EKONOMİ



Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan ve Mersin’in Gülner ilçesine bağlı Büyükeceli mahallesinde inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), 28 bini Türk olmak üzere 34 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Yüksek istihdam oranı ve projede faaliyet gösteren 400’ün üzerinde firma bölgenin ticari hareketliliğini artırırken, Silifke ve Taşucu gibi yakın yerleşim yerlerinin gelişmesine katkı sunuyor. Artan nüfusla birlikte zincir marketler, büyük mağazalar, restoranlar ve turizm tesisleri gibi pek çok yeni işletmenin açıldığı bölge, yatırım ve iş fırsatları açısından cazip bir merkez haline geliyor. Akkuyu NGS’nin bölgeye sağladığı kazanımlardan söz eden SİTSO Genel Sekreteri Yıldırım Baydar, “Akkuyu projesinde anlaşmaya göre toplam yerelleştirme potansiyeli tüm işlerin yaklaşık yüzde 40’ını oluştururken, bunun 6,5 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Bugün bakıldığında ise bu miktar 8 milyar doları aşmış durumda, yani planlananın üzerinde bir yerelleşme söz konusu. Akkuyu projesinin bölge ekonomisinde yarattığı bu hareketlilik hem yerel halkın hem de bölgeye yatırım yapan işletmelerin yüzünü güldürüyor” dedi.



“Ekonominin her alanında gözle görülür bir gelişme var”

Santral inşaatının bölgeye geniş çaplı istihdam sağladığını ifade eden Baydar, “Binlerce yerel işçi, projede görev alarak gelir elde etti. Bu süreç istihdamla sınırlı kalmadı. Altyapı yatırımları da Silifke’nin gelişimine büyük katkı sundu. Yol, köprü, enerji ve su temini gibi projeler yaşam standartlarını yükselmenin yanı sıra inşaat sektörüne ivme kazandırdı. Akkuyu NGS sayesinde bölge ekonomisinin her alanında gözle görülür bir gelişme var. Ticarette de önemli bir hareketlilik yaşanıyor. İnşaat malzemeleri, lojistik, gıda ve çeşitli hizmet sektörlerinde büyük bir canlanma oldu. Yerel işletmeler Akkuyu NGS’nin ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla üretim yaparak gelirlerini artırdı. Projede görev alan yerli ve yabancı uzmanlar sayesinde konaklama ve yeme-içme sektörü de büyük ivme kazandı. Artık Silifke’de yılın her döneminde hareketlilik var. Bölgeden elde edilen vergi gelirleri de arttı. Akkuyu NGS gibi büyük projeler, yabancı sermayeyi de beraberinde getiriyor” diye konuştu.



“Sosyal yaşamda da önemli değişimlere yol açtı”

Bölgeye sağlanan istihdam ve altyapı yatırımlarının sosyal hayatı canlandırırken, kültürel etkileşim ve eğitim alanında yeni fırsatlar yarattığını da söyleyen Baydar, “Akkuyu NGS, Silifke ilçesinde sadece ekonomik değil, sosyal yaşamda da önemli değişimlere yol açtı. Projeyle birlikte bölgeye gelen teknik uzmanlar ve iş gücü Silifke’de demografik çeşitliliği artırdı. Bu durum, sosyal hayatı zenginleştirirken, kültürel etkileşim fırsatlarını da beraberinde getirdi” ifadesini kullandı.