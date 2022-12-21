Akyürek Technology, fındık işleme teknolojilerindeki pazar payını artırıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye ve dünya kuru gıda sektörüne ürün bazlı makine teknolojileri üreten Akyürek Technology, geliştirdiği yeni inovatif teknolojilerle tarım sektörünün katma değerli üretim sürecine aktif katkı sağlıyor. Bakliyat, hububat, baharat, yağlı tohum ve tütün ürünlerine özel anahtar teslim fabrikalar kuran firma, son yıllarda kuruyemiş grubunda da yerli üretim işleme makinelerindeki pazar payını artırıyor. Yeni nesil makineleriyle yurt içindeki ithalatı azaltıp yurt dışındaki ihracatı artırarak Türkiye’nin dış ticaret açığının kapatılmasına katkı sağlayan firma, son olarak Ordu’daki büyük ölçekli bir fındık fabrikasının üretim proseslerine imzasını attı. Akyürek Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Akyürek, yer fıstığı işleme teknolojilerinin ardından fındık işleme teknolojileri alanında hızlı bir gelişim gösterdiklerini söyledi. Ümit Akyürek, “Dünya genelinde yüzlerce pazarda kuruyemiş üreticilerini Türk makine teknolojisi ile tanıştırıyoruz. Son süreçte Ar-Ge mühendislerimizin tasarladığı yer fıstığı makineleri Avrupalı ve Amerikalı makine markalarına karşı önemli bir rekabet gücü sağladı. Aynı başarıyı bu yıl fındık makinelerinde de yakalamayı başardık. Ülkemizin fındık işleme teknolojilerindeki ithalatını ciddi oranlarda azalttık. Kırma, temizleme, boylama ve paketlemeye kadar anahtar teslim fındık fabrikaları kurup sektörümüzü destekliyoruz” dedi.

“Fındık işleme tesisini çalıştırmak için 1 kişi yeterli”

Ordu’da devreye aldıkları mega fındık fabrikasında önemli teknolojik yenilikler yaptıklarını ifade eden Ümit Akyürek, “Kurduğumuz fabrikanın günlük fındık işleme kapasitesi 200 ton. Burada kurduğumuz yeni nesil fındık teknolojileri sayesinde ürünün tozu, büyük küçük yabancı maddeleri ve taşları temizleniyor. Ürün temiz bir şekilde kalibre ediliyor. Makinelerimizin tüm proseslerinde iç fındıklar zarar görmüyor kalitesi bozulmadan işleniyor. Tesisimizin eleme kapasitesi saatte 16 ton. Kabuklu elek siloları toplamda 400 ton ürün alabiliyor. Fındık sektöründe bir ilk olarak tesiste toz toplama sistemini hayata geçirdik. Bu sayede ürünlerin tozları tek bir noktada toplanarak ürün kalitesini artırdık. Tüm sistemimiz son teknoloji ile PLC kontrol panosundan kontrol ve takip ediliyor ve tek bir kişi tüm fabrikayı çalıştırabiliyor” diye konuştu.

Yurt dışı yapılanmasının meyvelerini topluyor

Sudan, Özbekistan ve Amerika’ya ihraç ettikleri makinelerin önemli bir bölümünü kuruyemiş işleme teknolojilerinin oluşturduğunu ifade eden Ümit Akyürek, şunları söyledi: “Dünya genelinde 4 kıtadan toplamda 102 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Rusya, Etiyopya, Bulgaristan, ve Özbekistan’daki ofislerimiz aracılığıyla Antartika dışında tüm ülkelere ulaşıyoruz. Yeni showroom yatırımlarıyla hem satış sonrası hizmetler hem de pazarlama kapasitemizi daha da artırdık. Ayrıca Amerika, Cezayir, Hindistan, Özbekistan, Peru, İtalya, Romanya, Nijerya ve Sudan’da açtığımız temsilciliklerimizin ihracatımıza katkısını son 2 yılda net bir şekilde görüyoruz. Özellikle İspanya showroomumuz Avrupa pazarındaki pazar hakimiyetimizin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlıyor.”