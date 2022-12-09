“Alan başkanlığı Uludağ’ı korumayacak talan edecek”

ALİ ŞAHİN-ESRA ÖZARFAT/BURSA

Bursa'daki Uludağ Milli Parkı'nın korunmasının sağlanması amacıyla 'Uludağ Alan Başkanlığı' kurulmasını öngören 13 maddelik 'Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmasının ardından şehirdeki tepkiler devam ediyor. Teklife göre; Uludağ alanına kontrollü giriş ve alanın güvenliğini sağlamak esas olacak. Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklar ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan Başkanlığı'nca belirlenecek. Uludağ alanında her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığı'nın yetkisinde olacak.

“Doğa tahrip edilecek”

Teori ve pratiğin Kapadokya örneği gibi birbirine uymayacağını savunan akademik odalardan konuyla ilgili tepkiler yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Türkiye Ormancılar Derneği Bursa Temsilcisi Cemal Türeyen, “Bursa’mızın içme su kaynaklarının tamamına yakınını barındıran, su ihtiyacını karşılayan su kaynaklarına sahiptir. Güzellikleri anlatılmakla bitmeyen bu doğa cenneti, kurulması düşünülen Alan Başkanlığı ile büyük ölçüde tahrip edilecek ve geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracaktır. Alan Başkanlığı için hazırlanan kanun teklifinde belirtilen komisyon ve danışma kurulunda yer alacak üyeler ağırlıklı olarak turizm ve ticaret sektörü temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu komisyonun alanda yapacağı uygulamaların Uludağ’ı korumaya yönelik olmayacağı açıktır” dedi.

“Yetki karmaşası yok”

Uludağ Milli Parkı’nın endemik türlerinin ağırlıklı olarak bulunduğu 2100 hektarlık bölümünün yönetimi, kurulması istenen Alan Başkanlığı’na devredileceğini ve bu alanda Milli Park Yasa’larının uygulanamayacağını belirten Türkiye Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “Uludağ’da yetki karmaşası olduğu argümanı ile bu kanun teklifini savunuyorlar ama orada tek yetkili Milli Parklar. Burada asıl amaç bölgeyi yapılaşmaya açmak. Alan başkanlığı ile birçok konuda tek karar ile hareket edilmesinin önü açılacak. Mesele bürokrasiyi kolaylaştırmaksa neden şehrin içinde bunu yapmıyoruz da Uludağ’da yapıyoruz? Danışma kurulu turizm ve ticaret erbabından oluşacak. İznik Alan Başkanlığı var mesela akademik odalar orada var ama burada neden yoklar?” ifadelerini kullandı.

“Bizim ciğerlerimizi almaya çalışıyorlar”

Uludağ’ın milli bir değer olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ülkü Küçükkayalar, “Endemik Türleri, su kaynakları ve doğal yaşamı ile yılda 3-4 ay sürecek kış turizmine hizmet edecek yapıların kolaylıkla inşa edilmesinin önünü açmamamız gerekiyor” dedi. Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun ise Ormanların anayasa ile korunduğunu hatırlatırken, “Alan başkanlığı yasaları talan yasalarıdır. Uludağ aynı zamanda Güney Marmara’nın su deposu konumunda bulunuyor. Bizim ciğerimizin bir kısmını almaya çalışıyorlar. Bizim buna karşı çıkmamız gerekli” diye konuştu.

“16 tür yaşamı kritik seviyede”

Uludağ’daki endemik türlerle alakalı çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Gönül Kaynak, “Uludağ habitat ve tür çeşitliliği konusunda Avrupa’nın birçok büyük ülkesinden daha iyi konumda. 140 Türkiye endemiğinin yer aldığı bölgede sadece Uludağ’da yaşayan 33 tür var. Bunların yanı sıra 16 nadir türe de ev sahipliği yapan bir alandan bahsediyoruz. Uludağ’da yerleşim alanının artmasının yaratacağı olumsuzluklardan etkilenmesi muhtemel popülasyonu kritik seviyede olan 16, tehlikeli seviyede 19 tür yaşıyor. Uludağ birçok kuş ve yılan türünün de üreme alanı. Ekosistemin en tepesinde olan bu canlıların varlıkları diğer canlılar için de önemli” ifadelerini kullandı.

“Sektörün görüşleri alınmalı”

Akademik odaların tepki gösterdiği Danışma Kurulu’nda temsilcisi bulunması planlanan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu cephesinden ise Başkan Murat Saraçoğlu, “Alan Başkanlığı’nın taslağını taleplerimize rağmen henüz elimize alamadık. Bu nedenle müsbet ya da menfi bir görüş de bildiremiyoruz. Bir kanun çıkacaksa sektörün insiyatifine de sunulmalı ve görüşler alınmalı. Şeffaf olmadığı için eleştiriler de oluyor ve halkın yararına olması noktasında bizim de görüş beyan etmemiz gerekiyor. Uludağ ile ilgili özel bir uygulama yapılması şart ancak içeriğinde neler olacak bunların şeffaf bir şekilde paylaşılması, ortak akılla şekillendirilmesi gerekiyor” dedi.