Aldo Enerji, İş Enerji ile ortak şirket kurdu

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin merkezli olarak yenilenebilir enerji sektöründe mega projelerin aranan çözüm ortağı olan Aldo Enerji, Orta Doğu ve Avrupa’daki yeni yurt dışı şirketleri ve üniversite sanayi iş birliği projelerinin ardından yurt içindeki yeni ortaklığıyla büyümesini sürdürüyor. Kahramanmaraş'tan Bilecik’e kadar 16 farklı şehirde 185 projeyi anahtar teslim olarak tamamlayan firma, İş Bank’ın iştiraklerinden İş Enerji Yatırımları A.Ş. ile iş birliğinde Soli GES A.Ş.’yi kurdu.

Yeni yapılanma ile birlikte firma farklı şehirlerde bulunan 36 şirketinin yetkilerini yeni şirkete devretti. Bugüne kadar 8 farklı şehirde elektrik üreten 77 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrallerini yeni şirkete devreden firma, bu santraleri İş Enerji ile ortak olduğu Soli GES A.Ş.’yle işletmeye devam edecek. Önümüzdeki süreçte yeni GES projeleri için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Haluk Veli Doğan, “İlk hedefimiz yurt içi pazardaki GES projeleridir. Ancak Avrupa’daki GES yatırımlarını da yakından takip ediyoruz. Avrupa’da Soli GES A.Ş.’ye yeni bir portföy yaratıp bölgede büyüyeceğiz” dedi.

Hızlı kalkınma için iş birliklerini geliştirecek

İş Enerji ile yaptıkları ortaklığın kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Haluk Veli Doğan önümüzdeki dönemde dünyanın neresinde olursa olsun daha büyük GES projelerinin aranan çözüm ortakları arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi. Doğan, “İş Enerji’nin çevre ve insan odaklı bakış açısını topluma hizmet noktasında ülkemizin kalkınması için iş birliğimizi daha da üst seviyelere çıkartmayı umuyoruz. Hem toplumumuz hem bölgemiz hem de komşu ülkeler için daha başarılı işler yapacağımızdan kuşkumuz yok” diye konuştu.

İş Bankası’nın enerji ihtiyacını güneşten sağlayacak

Kendi GES’lerinin yanı sıra çeşitli şirketlerin öz tüketimine yönelik GES kurulum projelerini de aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Haluk Veli Doğan, bugüne kadar 400 megavata yakın projeyi kullanıcılarına teslim ettiklerini aktardı. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde öz tüketime yönelik 300 megavatlık yeni GES projeleri üstlendiklerini dile getiren Doğan, şöyle konuştu: “İş ortaklarımız için ağırlıklı olarak arazi tipi GES projelerinde çözüm ortaklığı yapıyoruz.

Çatı tipi GES projelerinde de aldığımız talepler artarak devam ediyor. Önümüzdeki süreçte İş Bankası’nın şubelerinin, iş kulelerinin, data merkezinin ve iştiraklerinin elektrik öz tüketimlerinin karşılanmasına yönelik GES yatırımlarını EPC olarak yürüteceğiz. İş Bankası için farklı şehirlerde GES’ler kuracağız. Bu alanda Anadolu’nun pek çok şehrinde lisans ve kuruluş başvurularını gerçekleştirmiş bulunuyoruz.”

Enerji üretimini artıracak yeni sistemler ve yazılımlar geliştiriyor

Hayata geçirdikleri GES’ler için malzeme ve ekipman tedarikinde kalitesi belgelendirilmiş üst segment ürünleri tercih ettiklerini ifade eden Aldo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Veli Doğan, ayrıca sektördeki yeni teknolojilerin Türkiye’ye getirilmesi noktasında Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Sektör için bugüne kadar yüzde 100 yerli olarak farklı çeşit tracking sistemleri ve yeni yazılımlar geliştirdiklerini aktaran Haluk Veli Doğan şöyle devam etti: “GES’lerde kullanılan tracking sistemlerinde ülkemiz ağırlık olarak dışa bağımlıydı.

Bu alandaki açığı kapatmak üzere ilk etapta Türkiye’de bir ilk olarak yüzde 100 yerli imkanlarla kendi fırçasız motorumuzu üretip, yeni tip bir tracking sistemi geliştirdik. Tracking sistemimizle panellerin güneş hareketlerini otomatik olarak izleyerek elektrik üretimini yüzde 20 oranında artırıyoruz. Bu alandaki ilk prototiplerimiz kendi sahalarımızda başarı ile çalışıyor. Önümüzdeki dönemde bu yerli teknolojimizde seri üretime geçip Türkiye genelinde yapacağımız yeni santralleri yeni tracking modelleriyle faaliyete almayı amaçlıyoruz.

Aynı zamanda santrallerin verimliliğini artıran ve yaşanan arızalara saniyeler içinde müdahale eden online bir yazılım geliştirdik. Bu yazılım santralleri string bazında izleyip oluşan arızalara uzaktan müdahalelerde bulunuyor. Bu sayede paneller sürdürülebilir olarak çalışmasını sağlarken aynı zamanda verimlilik oranlarımızı artırıyor, enerji kayıplarımızın önüne geçiyoruz. Ayrıca yazılımımız telefon, tablet, bilgisayar gibi tüm akıllı cihazlardan yönetilebiliyor.”

Hollanda ve Romanya’daki yeni şirketleriyle Avrupa’daki rekabetini artıracak

Dubai’de kurdukları Collect Sun isimli şirketin Afrika pazarına yönelik çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Haluk Veli Doğan, ayrıca Avrupa pazarına yönelik olarak Hollanda ve Romanya’da da yeni şirketler kurduklarını söyledi. Bu ülkelerdeki şirketleri vasıtasıyla Avrupa pazarına yönelik projeler geliştirmeye başladıklarını ifade eden Doğan, “Avrupa ülkelerinin tamamı ilgi alanımızda bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa’da başlayacak pek çok projeye talibiz. Şuanda pek çok projede lisans geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Yıl bitmeden projelerimize start vermeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.