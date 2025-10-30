Alper Alhat: “Bu yıl rekoltemiz 170–180 bin ton civarında”

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin sofralık zeytin üretiminde lider konumundaki Akhisar’da bu yıl rekoltenin geçen yıllara göre düşmesi bekleniyor. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, üretim sezonunun açıldığı hasat şenliğinde yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK) açıkladığı zeytinyağı rekoltesinin 310 bin ton olacağı yönündeki tahminlere katılmadığını belirtti. Alhat, “Türkiye genelinde ağaçlarımız geçen yıl yüksek verim verdiği için oldukça yoruldu. Üstüne bu yıl kuraklık ve soğuk hava koşulları da vurdu. Bu nedenle rekoltemizin 170–180 bin ton civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

Alhat, verim düşse de kalite açısından umutlu olduklarını vurguladı. Alhat, “Bu yıl ürün miktarı az ama sofralık zeytinde kalibreler iri, zeytinyağında ise aroma ve kalite yüksek olacak. Türkiye, üretici maliyetine ve tüketici alım gücüne uygun fiyatı belirleyebilecek durumda. Bu sayede hem üreticinin hem de tüketicinin memnun olacağı bir fiyat oluşacağını umuyoruz” diye konuştu.

Akhisar’ın sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye’nin amiral gemisi konumunda olduğunu sözlerine ekleyen Alhat, “Nem kontrollü yeraltı sulamalarından gübrelemeye, budamadan modern hasat yöntemlerine kadar en gelişmiş üretim altyapısına sahibiz. Türkiye raflarındaki zeytin ve zeytinyağının yüzde 70’inin arkasında Akhisar imzası bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca ihracat ve iç pazar konularına değinildi. Alhat, Türkiye’nin uzun yıllar İtalya ve İspanya’ya tedarikçilik yaptığını, artık dünya pazarlarında doğrudan rekabet etme aşamasına geldiğini ifade etti. Ancak ambalajlı ihracat desteklerinin kaldırılmasının sektörde sıkıntı yarattığını belirten Alhat, devlet desteğinin tekrar sağlanmasını talep etti. İç pazarda ise özellikle internet ve pazar yerlerinde tüketicinin doğru ürüne ulaşmasını sağlayacak denetimlerin önemine dikkat çekti.

Geçmişte üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki uçurumun kapandığını belirten Alhat, “Artık zeytinyağı tüm marketlerde makul fiyatla satılıyor. Kontrollü ve kayıtlı satış oranı her geçen gün artıyor” dedi.