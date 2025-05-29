Anahtar Parti'den 4 genel başkan yardımcısıyla Bursa çıkartması yaptı

Anahtar Parti 14 Haziran'da Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Bursa ziyareti öncesi saha çalışmalarına hız verdi. Anahtar Parti Çevre, Şehircilik ve Afet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emine Küçükali, Türk Dünyası ve Uluslararası ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Yalçın, MYK Üyesi Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş, Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, ile birlikte Kapalı Çarşı'da esnafın derdini dinleyerek parti politikalarını aktaran heyet ardından akademik odaları ziyaret etti. İMO, Mimarlar Odası, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği ve BUMİAD'da çevre ve şehircilik sorunlarına eğilen heyet özellikle depremselliğin ülkenin beka sorunu olduğunu ve teknik beyinlerle birlikte çalışmak istediklerinin altını çizdiler.

Saha ziyaretleri yapıldı

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz ise aynı gün Yenişehir'de tarlada çiftçilerin, süt çiftliğinde ise üreticilerin sorunlarını dinlerken parti politikalarını ilk ağızdan anlatma fırsatı buldu.

Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Yalçın da Kapalı Çarşı programının ardından özel bir eğitim kurumunu ziyaret etti. Burada öğrencileri dinleyen Yalçın akabinde atanamayan öğretmenlerin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve eğitimle alakalı birçok sorunun çözüm anahtarını bulundurduklarını vurguladı...

Yoğun geçen Bursa programının akşamında Bursa teşkilatı ile akşam yemeğinde İl Başkanlığı binasının terasında basına açık şekilde istişare toplantısı gerçekleştiren genel başkan yardımcıları, saha izlenimlerini ve politikalarını Bursa basını ile paylaştı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Anahtar Partisi Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, “Biz partiden önce bir şey düşündük. İnsan hayatını nasıl dokunabiliriz diye. Çocuklarımız çocuk odasına eğitimcilerimiz eğitim odasına varıncaya kadar herkes rahat etsin istedik. Biz parti değiliz adına parti demek zorunda kaldık. Partimizin mekanını seçerken insanlar rahat olsun daha rahat dertlerini anlatsın diye düşündük ve öyle de yaptık. Hesapsız kitapsız yanımızda olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası ve Uluslararası ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın ise “Bayram öncesi esnafımızla görüştük bugün esnafın dışında akademik odaları, dernekleri, STK’ları dolaştık. Bursa’unın sorunlarını konuştuk. Bursa’nın özellikle şehircilik alanındaki sorunlarını birlikte istişare ettik. Bursa Türkiye’de kritik problemleri bünyesinde taşıyan bir şehir bunları mutlaka uzun vadede konuşacağız" dedi.

Konuşmaların ardından genel başkan yardımcılarına hediye takdimi yapıldı. Partiye katılan üyelere rozetleri takdim edilirken program soru cevapla sona erdi.