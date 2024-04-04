AOSB açık artırma ile arsa satacak

ADANA / EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürü Ersin Akpınar, yaptığı açıklamada 50 yıllık geçmişi bulunan Adana OSB’nin, coğrafi konumu, ulaşım, yatırım avantajları ve sanayicilere sunduğu

imkanlar sayesinde cazibesini koruduğunu, gelecekte potansiyelinin daha da yüksek olacağını söyledi. Türkiye ve dünyadaki konjonktürel hareketlerin önümüzdeki süreçte Adana’ya ilginin yoğunlaşacağını gösterdiğini, bu nedenle buna hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Akpınar şunları söyledi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’nın Yumurtalık ilçesinde yapılacağını açıklaması, Yumurtalık ilçesinin Petrokimya Endüstri Bölgesi ilan edilip, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi kurulması çalışmaları, Ceyhan Endüstri Bölgesi, Ceyhan OSB, Kimya OSB, Sera OSB, Karataş Su Ürünleri OSB gibi yatırımlar söz konusu. Kısaca Adana’nın doğusunda bir sanayi kümelenmesi var. Oluşacak talepleri karşılamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

AOSB’de 22 milyon metrekarelik alan var

Akpınar, sanayinin doğru planlanması adına genişlemenin bir stratejisi olması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Ülkemizdeki çoğu Organize Sanayi Bölgesi şehir içinde kalmış olması nedeniyle genişleme olanakları yok. Bu manada OSB’miz biraz daha avantajlı. Şu an itibariyle toplamda 22 milyon metrekarelik alanımız var. Bunun yaklaşık üçte ikisi faal olarak kullanılıyor. Geri kalan üçte birlik kısmın, yani yaklaşık 6 milyon metrekarenin, hazırlıklarını tamamladık, kamulaştırma, arazi edinim süreçlerini bitirdik, ihale işlemlerine geçiyoruz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde tüm altyapılarıyla beraber 6 milyon metrekarelik alan tamamlanmış olacak.”

Bölge Müdürü Akpınar, ek olarak 30-35 milyon metrekarelik bir alanı daha AOSB bünyesine katmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu da şu demektir; önümüzdeki 20 yılın ihtiyacını karşılayabilecek bir alana sahip olacağız. Bunlar çok büyük alanlar, şu andaki 22 milyon metrekareden yüzde 50 daha büyük bir yerden bahsediyorum. Bu alan ile birlikte Türkiye’nin en büyük alanına sahip OSB’si olacağız” dedi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), 2022 yılında da 4’ncü ilave alanda bulunan 4 sanayi parselini başvuru sahipleri arasında yapılan kura çekimi ile tahsis etmişti.