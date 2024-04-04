TGF Başkanı Karaca’dan EKONOMİ'ye ziyaret

ESKİŞEHİR

Cemiyet Başkan Yardımcısı Muharrem Esen’in de olduğu ziyarette Karaca ve Eskişehir Bölge temsilcisi Ali Baş gündemdeki gelişmelerle ilgili fikir alış verişinde bulundular.

Federasyon Başkanı Yılmaz Karaca, Ekonomi Gazetesi’nin Türkiye genelinde çok büyük bir eksikliği doldurduğuna dikkat çekerek, “Ekonomi Gazetesi’ni çıktığı ilk günden bu yana takip ediyorum. Son derece başarılı buluyorum. Gazetenizin Eskişehir’de de ekonomi ve iş dünyasının sesini ulusal gündeme taşıması son derece değerli” dedi.