Şener Söğüt’ten, CHP’nin seçim sonuçlarına yönelik itiraz tartışmalarına açıklama

EKONOMİ / KOCAELİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2 gün önce "Oy sayımlarının yapıldığı sırada elektrik kesintilerinin yaşandığı, bazı çuvalların mühürlü olmadığı ve tutanaklardaki tutarsızlıklar" gerekçesiyle 2'si seyyar 401 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmuştu. CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nın bu itirazı, ilçe seçim kurulunca reddedildi. İl Seçim Kurulu’na bu kez itirazda bulunan CHP’liler için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı’nda basın açıklaması yaptı. Başkan Söğüt’e AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk eşlik etti.

“Bin 395 oyla belediye seçimlerini Cumhur İttifakı olarak kazandık”

31 Mart seçimleri ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyerek konuşmasına başlayan Şener Söğüt, “Körfez’de özellikle Körfez halkının teveccühü ile aradaki bin 395 oyla belediye seçimlerini Cumhur İttifakı olarak kazandık. Sonuçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mazbatamızı almadık malum CHP’nin ve bağımsız adayın itiraz süreçlerini yaşadık. Biz bu tür seçim sonuçlarında her partinin en doğal hakkıdır, yasal hakkıdır seçim sonuçlarına itiraz edilmesi buna saygı duyuyoruz. Bu itirazları yapmaları hakları ama özellikle kamuoyunda bir algı havası estirmeleri de açıkça söylüyorum, Körfez halkının iradesine bir saygısızlık olarak görüyorum. Bu tür itirazlar yapılır bunun kararını verecek olan merciler bellidir. Bunlar ilçe, il ve yüksek seçim kurullarıdır. Bu tür kurullar siyasi partilerden oluşmakta itirazı yapanlarda kurul üyesidir. Bu itirazlar karara bağlanır sonuçlandırır. İlçe Seçim Kurulu’nda itirazlar reddedildi. Şimdi ise İl Seçim Kurulu’na itiraz edilmiş durumda. CHP İl başkanının yaptığı açıklama bizim de bu itirazlarına karşılık oyların sayılmasına destek olmamızı istemiş. Benim bu yönde ya da aksi yönde bir karara müdahale etmem hukuksuzluk. Bunun kararını yetkili kurumlar verir. Bu yönde karar çıkarsa buna saygı duyacağız. Milleti galeyana getirmek tahrik etmek amaçlı çaba var. Bu algıların tamamen milletin kararına bir saygısızlık olarak görüyorum, doğru da bulmuyorum” dedi.

“Algı yapılan itirazlar manidar”

Seçimde her sandıkta partilerin üyeleri olduğunu belirten Söğüt, “Buradaki özellikle CHP’nin sandık müşahidi yok muydu? Sandıkta vardı. Bu üyeler sandık sonuç tutanaklarını imzalayıp almadılar mı? Aldılar. Bunları birleştirme tutanakları ile karşılaştırmadılar mı? Okulun üyelerinde de AK Parti hariç diğer partilerin yetkilileri var. Alırsınız sonuçları kontrol edersiniz, biz ettik. Burada bir sorun varsa bu maddi bir hatadır bunu ilçe seçim kurullarının görmemesi, duymaması dikkate almaması mümkün değil zaten. Her şey açık ve net ortadayken maddi hata olarak itiraz yokken, algı yapacak itirazlara sarılmaları da manidar bir durumdur” şeklinde konuştu.

Seçim günü yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Söğüt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gündeme alınan konularda bir tanesi elektriklerin kesilmesi, evet biz de istemezdik ama elektrikler saat 23.00’da kesildi. Bunu yetkililerden aldık. O saatte biz arkadaşlarımıza soruduk, buralarda arkadaşlarımızın bize ifadeleri bir iki muhtarlık sayımı harici bütün sayım işlemleri bitti dediler. Eğer o ortam bu işlemin yapılacağı ortam olmasaydı kendi üyeleri de oradaydı. Özellikle itiraza konu hiçbir tutanak yok. Buradan yola çıkarak, oylar çalındı demek hakikaten sandık kurulu üyelerine ve vatandaşa haksızlık ve saygısızlıktır. Ne zaman ki kaybettiler yeniden sayılsın dediler. Hatta yeniden seçim yapılsın diye tutanak tuttular amaç işi farklı noktaya götürmek.”

“5 bin geçersiz oy var, Körfez’e bakıyorsunuz da diğer ilçelere, Türkiye’ye bakmıyor musunuz?”

Milletin iradesini yok sayabilir miyiz diye çabaladılar diyen Söğüt, “Bir diğer konuda bağımsız adayın aldığı oylar AA da iki bin gözükürken nasıl geriledi. Biz o görüntüleri aldık. Diğer kısmındaki 2 bin 2 oy görünüyor, bağımsız aday rengi daha silik yazılmış. Diğer parti diyor arkadaşlar, Saadet Partisi yok ekranda, diğer partiler yok. Tüm bunların oyunu diğer ve bağımsız adı altında sunmuş. Bu bir resmî belge niteliğinde mi? Neden bununla algı oluşturuyorsunuz. TRT’nin paylaşımında ise diğer yazan kısımda yüzde 8 gösteriyor. Açıkça bu işi sulandırmak, buradan bir şey çıkar mı, milletin iradesini yok sayabilir miyiz diye çabaladılar. Bunun izahatı bu. Bular en hafifi ile bu milletin iradesine saygısızlık. Biz Körfez halkının ortaya koyduğu iradeye sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Bu çok açık bir şekilde bu işin sulandırıldığını ortaya koyuyor. Bir diğer konu geçersiz oy, neticede her seçimde bu durum ortaya çıkar. Bakıyoruz 5 bin geçersiz oy var. Oran olarak yüzde beşlere denk geliyor. Peki Körfez’e bakıyorsunuz da diğer ilçelere, Türkiye’ye bakmıyor musunuz? Yüzde 4 ile 6 arasında değişen geçersiz oy oranları var. Hadi oraya da itiraz edelim tüm Türkiye’de yeniden seçime mi gidilsin. Olur mu? Yani bu hakikaten akıl tutulmasından başka bir şey değil. Resmî sonuçlar ve tutanaklar tutmuyorsa getir göster ben de paylaşacağım” dedi.

Bağımsız oyların düşmesini şaibe olarak sunmaya çalışıldığından bahseden Söğüt, “Üzülüyorum, il başkanı milletvekilleri bu açıklamaları hep beraber yapıyorlar yazık günah. Bir oyla bile seçim kazanılır önemli değil kaldı ki arada fark var. Bir itirazları da çuvalların çift boğum olarak bağlanmaması. Türkiye’nin yüzde 95’inde çift boğum zaten yok. Bunlar yeniden seçime gitme gerekçesi olamaz. Seçim sonucunu etkileyecek bir tane gerekçe sunamamışlardır” ifadesini kullandı.