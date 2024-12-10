AOSB firmaları OSB Yıldızları Araştırması’nda 11 ödül aldı

ADANA/EKONOMİ

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, firmalara sundukları altyapı ve destek hizmetlerinin bu başarıda önemli bir etken olduğunu söyledi. Sanayicilerine sorunsuz ve kesintisiz üretim hizmetleri sunmanın yanı sıra yenilikçi projelerine devam edeceklerini ifade eden Sütcü, “Sanayicilerimizi inovasyon ve teknolojiye yatırım yapma konusunda teşvik ediyoruz. Adana’nın geleceği için üretim odaklı çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Sütcü, OSB Yıldızları Araştırması’nda elde edilen başarıların, AOSB’nin gelecekteki hedeflerine işaret ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, yalnızca Adana’nın değil, Türkiye’nin sanayi geleceği için bir modeldir. Kadın istihdamından Ar-Ge yatırımlarına, ihracattan inovasyona kadar her alanda önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Altyapı projelerimiz, yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve sanayicilerimize sunduğumuz teşviklerle daha büyük hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz. Bugün aldığımız ödüller, yarın elde edeceğimiz daha büyük başarıların bir göstergesidir. Adana’nın organize sanayi gücü, sanayicilerimizin emekleriyle her geçen gün daha da büyüyor. AOSB olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada elde ettiğimiz bu başarı, Adana’nın sanayi gücünü ve geleceğe dair umutlarımızı taçlandırmıştır.”

Öne çıkan firmalar

Araştırmada ödül kazanan firmalar arasında Bossa, Omnia Nişasta ve Beta Enerji satış ve ihracatta öne çıktı. Kadın istihdamı kategorisinde Palmiye Dokuma İplik, Abdioğulları Plastik, Atlas Denim ve Barış Endüstriyel Enerji ödüllendirildi. Ar-Ge harcamalarını en çok artıran firmalar alanında ise Beta Enerji, Bossa, Adanus Plastik ve Zahit Alüminyum yer aldı.