Arkas Line, Mumbai, Hindistan'da yeni servisini tanıttı

İZMİR / EKONOMİ

2025 büyüme stratejisi hizmet ağını genişletmek yeni pazarlara açılmak olan Arkas Line, ilk rotası Hindistan’da müşterileriyle bir araya gelerek servislerini tanıttı, gelecek dönem planlarını anlattı. Arkas Line CEO’su Can Atalay, “Misyonumuz, dünyayı kesintisiz konteyner taşımacılığıyla birbirine bağlamak. Şimdi, bu misyonu gururla tarih, kültür ve fırsatlar açısından zengin bir ülke olan Hindistan'a taşıyoruz” dedi.

Dünya ticaretinde önemli bir aktör ve küresel tedarik zincirlerinde kritik bir rol oynayan Hindistan’da dünyanın önde gelen denizcilik şirketlerinden Parekh Group ile iş birliğine giden Arkas Line, hem yeni pazarlara erişimi artırmayı hem de müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek bir hizmet yapısı sunmayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında Arkas Line, Mundra ve Nheva Sheva limanlarından müşterilerinin yüklerini demiryolu bağlantısı ile Hindistan’ın iç bölgelerindeki ticaret merkezlerine de ulaştırabilecek.

Hindistan’ı kesintisiz konteyner taşımacılığı ile dünyaya bağlayacak

Misyonlarının dünyayı kesintisiz konteyner taşımacılığıyla birbirine bağlamak olduğunu söyleyen Atalay, “Bu misyonu gururla tarih, kültür ve fırsatlar açısından zengin bir ülke olan Hindistan'a taşıyoruz. Hindistan'ın büyüyen hikayesine katkıda bulunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Optimize edilmiş transit süreleri ve yüksek operasyonel güvenilirlik sunan bir hizmet sunuyoruz. Sadece konteyner taşımacılığı hizmeti değil, aynı zamanda bir ortaklık. Arkas Line, Hindistan pazarında güvenilir ve saygıdeğer bir isim olan Parekh Group ile iş birliği yaptı. Birlikte, Hindistan ile dünya arasında bir köprü kuruyoruz. Parekh Group ile kurduğumuz ortaklık, büyümeyi devam ettirecek güçlü bir sinerji yaratıyor. 70 yılı aşkın deneyime sahip olan bu şirket ile kurduğumuz ortaklık, bize derin pazar bilgisi ve güçlü bir yerel ağ sunuyor. Hindistan’daki işletmelerle yakın iş birliği yaparak, ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara özel lojistik çözümler sunmaya kararlıyız” açıklamalarında bulundu.

Hindistan Servisi’nin de devreye girmesiyle birlikte Arkas Line, 27 ülkede ve toplamda 72 limanda 33 farklı servis sağlayacak. Arkas Line, uzun vadeli büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip olan Hindistan’da, zaman içinde etkinliğini ve sunduğu hizmetleri daha da genişletmeyi planlıyor.

Naresh Parekh: “Arkas Line ile birlikte mükemmel hizmet sunmaya kararlıyız”

Parekh Group Yönetim Kurulu Başkanı Mr. Naresh Parekh ise, “Arkas Line’ı Hindistan’da ağırlamaktan ve Akdeniz – Kızıldeniz hattındaki bu özel servisimizin lansmanını kutlamaktan büyük onur duyuyoruz. Çok daha iyi transit süreleri sunan bu servis, Hindistan pazarına yeni fırsatlar getirecek. Son 72 yıldır müşterilerimizin güveni ve desteği bizim için çok kıymetli ve Arkas Line ile birlikte mükemmel hizmet sunmaya kararlıyız. Onların kaliteye ve uzun vadeli yatırıma olan bağlılığı açıkça görülüyor ve uzun soluklu, başarılı bir iş birliğine imza atmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Yeni hatlar, artan kapasite

2.500- 2.800 TEU kapasiteli dört gemi ile 11 Şubat 2025’te başlayacak olan Hindistan servisi, Haziran 2025 itibariyle 5 gemiye çıkacak ve haftalık olarak hizmet vermeye devam edecek. “India Med Service (IMS)” rotası Ambarlı- Evyap – Aliağa – Mersin – Aqaba – Jeddah – NhavaSheva – Mundra – Jeddah – Aqaba – Alexandria – Ambarlı şeklinde olacak.

Mundra ve Nhava Sheva limanlarından sağlanan demiryolu bağlantıları ile şirket, müşterilerinin yüklerini Hindistan'ın iç bölgelerindeki ana ticaret merkezlerine sorunsuz bir şekilde taşıma imkânı sunuyor. India Med Service, Hindistan, Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki hızlı ve verimli transit süreleriyle öne çıkarken bu rotalar, Hindistan işletmeleri için kritik ticaret noktaları niteliğinde. Bu hizmetin sunduğu ana özellikler ve faydalar arasında güçlü bölgesel bağlantılar yer alıyor, böylece Avrupa, Akdeniz ve daha fazlasına doğrudan erişim sağlanmaktadır. Ayrıca, kapıdan kapıya lojistik çözümleri kapsamında iç bölge konteyner depoları (ICD) ve depolama hizmetleri sunulurken çevre dostu deniz taşımacılığına destek vermek amacıyla biyoyakıtla çalışan gemilerle gönderim yapma seçeneği de yer alıyor.

Akdeniz’de yapılanma

Yeni “India Med Service (IMS)” hattının hizmete girmesi ile Akdeniz’deki servis ağında yeni bir yapılanmaya da gidildi. Mevcut GPS (Great Pendulum Service) / EMS (East Med Morocco Service) / SEM (Spain- East Med) servislerini birleştirme kararı alan Arkas Line yeni “Blue Med Service (BMS)” ile daha verimli ve kapsayıcı bir servis yapısı oluşturarak Akdeniz’deki ağını güçlendiriyor. Gemilerin tamamının Arkas Line tarafından işletileceği “Blue Med Service (BMS)”, Arkas Line’ı bölgede daha güçlü bir konuma getiriyor. Böylece Akdeniz’de yeni rota, Alexandria – Beirut – Lattakia – Mersin – Aliağa – Genoa – La Spezia – Tangier – Casablanca – Valencia – Barcelona – Fos Sur Mer – Genoa – La Spezia – Salerno – Alexandria şeklinde düzenlendi.